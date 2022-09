Roger Federer le puso punto final a su carrera de tenis profesional

Roger Federer

ZURICH.- El suizo Roger Federer anunció la mañana de este jueves que colgará las raquetas y se retirará del tenis luego de 24 años de carrera.

Federer dio la información a través de un mensajes difundido por las redes sociales, donde explicó las razones por la cual decidió terminar su labor como tenista profesional.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías”, dijo Federer. “He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje para mí últimamente ha sido claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con más generosidad de lo que nunca hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de terminar mi carrera competitiva. La próxima semana en Londres será mi último evento. Jugaré más partidos de tenis en el futuro pero no en un Grand Slam o en el Tour”, dijo Federer en el extenso mensaje que fue colgado en su cuenta de instagram.

Con 41 años, 20 títulos de Grand Slam, 103 títulos ATP, una medalla de bronce en JJOO en singles y oro en dobles, una Copa Davis y 6 ATP Finals se va por la puerta grande una gloria del deporte mundial.

El suizo comunicó su adiós a través de una carta publicada en la que tiene palabras de reconocimiento tanto para su familia, como para aficionados, patrocinadores y rivales.

“Esta es una decisión agridulce, porque voy a extrañar todo lo que me ha dado el circuito. Pero al mismo tiempo, hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la tierra”, confesó. “Me dieron un talento especial para jugar al tenis y lo hice al nivel que nunca imaginé, durante mucho más tiempo del que jamás creí posible”, agregó.

