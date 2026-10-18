Rodríguez Pimentel rechaza prohibición equipos haitianos

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SANTO DOMINGO.– El exsenador y dirigente político Héctor Rodríguez Pimentel cuestionó la decisión del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, de prohibir que equipos haitianos utilicen instalaciones deportivas de República Dominicana, y exhortó al presidente Luis Abinader a reconsiderar la medida.

Rodríguez Pimentel sostuvo que la disposición, ratificada ante la posibilidad de celebrar en Santiago un partido entre el Violette de Haití y el Portmore de Jamaica, correspondiente a una competición de la Concacaf, podría afectar las relaciones de cooperación y convivencia entre ambos países.

El exlegislador reconoció que los incidentes ocurridos el pasado primero de octubre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, durante el partido entre Haití y República Dominicana, deben investigarse y que los responsables deben recibir las sanciones correspondientes. Sin embargo, consideró injusto extender las consecuencias a deportistas y clubes que no estuvieron involucrados en los hechos.

“Una cosa es sancionar a quienes violan la ley y otra muy distinta castigar indiscriminadamente a deportistas que ninguna responsabilidad tienen en esos hechos. La responsabilidad debe ser individual, nunca colectiva”, expresó.

El también autor del libro Haití, el vecino desconocido recordó que República Dominicana ha acogido durante años actividades deportivas haitianas, especialmente debido a la crisis de inseguridad que atraviesa el vecino país.

Asimismo, advirtió que una prohibición general podría generar controversias con la FIFA y la Concacaf, además de repercusiones en la imagen internacional dominicana.

Como alternativa, propuso establecer protocolos de seguridad más rigurosos, controles de acceso y otras medidas preventivas, incluida la celebración de partidos sin público cuando las circunstancias lo ameriten.

Rodríguez Pimentel insistió en que la soberanía nacional debe ejercerse con justicia y prudencia, sin convertir los acontecimientos deportivos en motivos adicionales de confrontación.

Finalmente, pidió al presidente Abinader reconsiderar la disposición y afirmó que una rectificación permitiría preservar los espacios de entendimiento entre República Dominicana y Haití, dos países que comparten importantes desafíos históricos, económicos, migratorios y políticos.

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