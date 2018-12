Rodríguez pide a la MTA que no aumente tarifas trenes y guaguas

NUEVA YORK.- El concejal de origen dominicano, Ydanis Rodríguez, pidió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) que no aplique el aumento en las tarifas de la MetroCard programado para marzo del 2019.

“Lo digo claro y en voz alta, no queremos un aumento en los costos del metro y el transporte público, no solo porque la clase trabajadora no puede costearlo, sino porque para buscar más recursos debemos enfocarnos en otras fuentes de ingresos posibles, como el proyecto de la tarifa de congestión (a autos que circulen por el centro de Manhattan) y el impuesto a los millonarios”, declaró Rodríguez, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal durante una audiencia pública a la que asistió el presidente de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, Andy Byford.

Tras destacar que “el servicio de transporte público en Nueva York está plagado de fallas”, dijo: “Tenemos que ser claros, aumentar el pasaje a 3 dólares y pasar la MetroCard del mes de 121 a 127 dólares tal vez no es nada para un millonario pero es demasiado para miles de familias pobres”.

También criticó la propuesta de Byford de implementar el próximo año recortes en áreas de limpieza y aire acondicionado que pudieran ayudar a la MTA a ahorrar 30 millones de dólares en autobuses y 10 millones en el Subway.

“No se puede poner en juego las condiciones en que viajan los pasajeros. Los usuarios no tienen por qué sufrir los efectos de ningún recorte, algo que, de paso, eliminaría varios puestos de trabajo. Mejor exijamos la aprobación de la tarifa de congestión y el impuesto a los millonarios. Si hacemos eso, no tenemos que hacer ningún incremento en los pasajes ni cortar dinero de ningún lado”, manifestó.

Tras los argumentos del edil, Byford contestó que la decisión no depende de él sino de la junta de la MTA, que está analizando el tema.

jt/am-sp