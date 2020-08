Roberto Fulcar revela habrán cambios trascendentales en la educación de RD

SANTO DOMINGO.- El próximo ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró que habrá cambios trascendentales en el modelo educativo de la República Dominicana y que tiene la intención de escuchar todas las ideas y ponerlas sobre la mesa para que el abordaje del cambio sea fortalecido por las opiniones de otros que no formen parte del equipo de gobierno.

Dijo estar convencido que el modelo educativo dominicano no funciona y que, aunque en un momento se pensó que el motivo era porque no había inversión en ese sector, ocurre que se ha invertido el 4% para la educación y los indicadores de calidad no se mueven.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, Fulcar precisó que antes de la revolución de las Tecnologías de la Información, el conocimiento era muy limitado y se transmitía lentamente debido a que un buen profesor podía satisfacer toda necesidad de aprendizaje de un alumno.

Sin embargo, considera que ahora hay una gran cantidad de producción de información que se transmite velozmente y que los profesores no son el centro, por lo que, lo que impera es enseñar a los estudiantes a aprender.

«Ese es el cambio en el modelo educativo que deseamos llevar a cabo en el país, porque eso es lo que puede garantizar educación de calidad para que la gente se inserte adecuadamente en la sociedad y en la economía nacional, es a lo que llamamos empleabilidad», sostuvo.

Reconoció que el año escolar tiene grandes retos debido a la pandemia del COVID-19, entre estos la educación a distancia porque los padres no tienen metodología pedagógica.

Añade que los profesores y su capacidad en materia tecnológica es muy baja, por lo que aseguró, hay que fortalecer esas debilidades y mejorar la conectividad.

Aseveró que está consciente de que la mayoría de los estudiantes no tienen equipos tecnológicos y que por eso están trabajando en una idea para dar solución a esa situación para que la brecha social y económica que existe no sea un impedimento a la educación para la gran mayoría.

Reconoció que en este momento la prioridad pasa a ocuparla la recuperación nacional, en el marco de una pandemia con un año escolar pautado para iniciar el próximo 24 de agosto, ocho días después de que el nuevo gobierno tome posesión.

