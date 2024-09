Roberto Fulcar indica posible error estratégico del PRM en RD

Roberto Fulcar.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Fulcar , advirtió que precipitar la lucha por una postulación presidencial en esa organización es errado y absurdo.

Fulcar, presidente de la Comisión Nacional de Estrategia del PRM, analizó el tema durante el programa “Dominicana en la Mañana”, con un panel integrado por reconocidos comentaristas.

Indicó que adelantarse a los venideros acontecimientos es estratégicamente errático y tácitamente absurdo.

En fecha reciente, también habló sobre la confusión de algunos dirigentes del PRM respecto al proceso político actual.

CONFUSIÓN EN FILAS DEL PRM

Fulcar advirtió que quienes confunden el 2028 con el 2024 no entendieron el 2020 o no estuvieron en las difíciles faenas para construir, dijo, ¨lo que hoy somos¨, pues no tenían esperanzas en la victoria del presidente Luis Abinader y en el PRM.

Coordinador general de la triunfante campaña de Abinader en 2020, consideró que quienes están iniciando una campaña política presidencial prematura están cometiendo un grave error.

No comprendieron, aseguró, la coyuntura del 2020, que fue muy distinta a la de 2024, y que evidentemente no será igual en el 2028.

Este es el momento, precisó, de enfocarse en ayudar a que Abinader realice un buen gobierno, ya que de ello dependerá el éxito político de quien sea elegido como candidato del PRM.

PASOS CERTEROS

El líder partidista señaló que en política es necesario dar pasos certeros y evitar la improvisación, porque el pueblo otorga el poder, pero también, comentó, puede retirarlo de manera inmisericorde.

Explicó a los entrevistadores que las dos tareas principales para el PRM en la actualidad son la definición filosófica, ideológica y político-social y la preparación estructural del partido.

agl