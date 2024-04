Rob Jones gana el Championship PGA Tour Corales Punta Cana

El ganador del evento es premiado

PUNTA CANA. – Con una extraordinaria participación de 220 jugadores (132 amateurs y 88 profesionales) fue celebrado el tradicional Pro-Am del Corales Puntacana Championship PGA Tour Event, que este año celebra su séptima edición.

El ProAm se inscribe dentro las actividades previas al torneo profesional que se juega a partir de este jueves 18 en el campo de golf Corales de Puntacana Resort. La competencia contó con equipos de 3 golfistas amateurs que jugaron acompañados de dos profesionales que se turnaron a nueve hoyos cada uno.

El grupo compuesto por Rob Jones, Rose Jones y Rob Jones, quienes jugaron junto a los profesionales Nick Hardy y Ryan Palmer resultó campeón del evento. El segundo lugar lo obtuvo el equipo encabezado por los profesionales Hayden Buckley y Harrison Endycott, junto a los amateurs Andrés Marranzini, Yoshiro Higuchi y Carlos Martí.

En tercer puesto quedaron los amateurs Alfonzo Carrasosa, Manuel Petroantoni y Miguel Amengual, quienes fueron acompañados de los profesionales Davis Thompson y Austin Cook. La organización del evento hizo mención especial al equipo compuesto por los profesionales Hiram Silfa y Erik Compton junto a los amateurs Luis Matos, Cesar Rodríguez y Marcel Olivares, quienes terminaron con 55 golpes gross.

La premiación fue realizada por el Sr. Bob Kheel, miembro del Consejo de Directores del Grupo Puntacana, y los ejecutivos Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo; Hiram Silfa, director de Campos de Golf de Puntacana Resort; y Jessica Rizik, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Grupo Puntacana.

La actividad concluyó con la rifa de un carrito de golf Club Car, siendo el afortunado ganador Rob Jones. La entrega fue realizada por el Sr. Juan Tomás Díaz, presidente de Caribbean Turf y los ejecutivos de la empresa, Juan Carlos Cortez, gerente de Ventas para Latinoamérica y el Caribe; y Eric Díaz, gerente general de Caribbean Turf.

Patrocinadores

Durante la premiación, los participantes e invitados especiales disfrutaron de una maravillosa tarde con música en vivo y activaciones de las marcas presentes. El evento es presentado gracias al auspicio del Ministerio de Turismo (MITUR), Banreservas, Universal, CEPM, Airport Team Solution, GPD Aviation, DOMICEM, Punta Cana Airport, CDN Deportes, Puntacana Resort, Diario Libre, The Westin Puntacana Resort, y Tortuga Bay Puntacana Resort, el patrocinio de Brugal, Equifax, DP World, Claro, Centro Médico Punta Cana, Autohaus, Club Car, Ritmo Social, Crystal, Grupo Viamar, Cerveza Canita, Caribbean Catering Services (CCS), Bepensa, Coca Cola, Aperol Spritz, Cava Alta, IMCA, AVIS, Tracks, Duty Free Américas, Grupo Raya, Pizza Hut, Pollos Victorina, Nathan’s y la colaboación de, Café Santo Domingo, Runners Adventures, United Pretoleum, GULF, LLODRA, Baskin Robbins, DBI Industrial, Grupo Dupla, Vitalie, IMPROTEC, Picky Plants, Grayline, KG Constructora, Tu Boleta, Altron Trading Co, Codelpa, Coolekos, Pro Cigar, BlueMall Puntacana, Hipólito, All Grupo Productions, Hartemontajes, Tribe & Folk, Graboestilo, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, Onsite Caribbean, Dj Willy, Event Studio, LOMO.

Actividades y entretenimiento

El evento contará con una gran variedad de actividades recreativas, áreas de food trucks, skybox frente al mar, música en vivo, entretenimiento para toda la familia y zona de parqueo general de jueves a domingo, a partir de las 5:00 p.m. El encuentro tendrá la participación especial del cantante Magic Juan. Para adquirir day pass y entradas durante los cuatro días de competencia, los interesados pueden visitar www.Tuboleta.com.do, el Visitor’s Center de Puntacana Resort, y en el Will Call a partir del jueves 18 de abril, 2024.

