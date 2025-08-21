Reyes ve necesario trabajar en demandas futuras de energía

Ismael Reyes.

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, dijo que acciones como el reinicio de la Unidad II de Punta Catalina contribuyen a estabilizar temporalmente el suministro eléctrico.

Sin embargo, opinó que la República Dominicana necesita una estrategia de largo plazo para garantizar la seguridad energética de futuras generaciones.

El también diputado del Parlamento Centroamericano señaló que es necesario que en el país no solo se gestione la demanda energética actual, sino que debe anticiparse a los desafíos venideros mediante una planificación estructural y multisectorial.

EL TEMA NO LO SOLUCIONA DE FORMA DEFINITIVA UN GOBIERNO

“El tema energético no es de solución definitiva para un gobierno sino un reto que va creciendo conforme avanza la demanda de la sociedad. Es un reto estructural que exige una visión compartida entre los sectores público y privado, con políticas de Estado que nos preparen para lo que viene”, indicó.

Sostuvo que la planificación energética debe contemplar no solo mejoras en la infraestructura actual, sino también el crecimiento de la demanda en sectores como el transporte eléctrico, el desarrollo urbano y la industrialización.

“No se trata solo de apagar los fuegos del presente. Tenemos que construir desde ahora una matriz energética confiable, diversificada, eficiente y ambientalmente sostenible. Y eso requiere voluntad política y continuidad de Estado”, subrayó Reyes.

an/am