Revelan paramilitares haitianos Siguen entrando a territorio RD

Santiago Riverón

DAJABON, República Dominicana.- Paramilitares haitianos continúan entrando de manera ilegal al territorio dominicano y provocando a los militares del Ejército, denunció Santiago Riverón, alcalde de Dajabón.

Dijo que la situación en la frontera “sigue de mal en peor”.

“Esa violación al territorio no solamente se hizo ese día (en La Vigía). Ellos siguen incursionando en nuestro territorio”, indicó el ejecutivo municipal dajabonero.

Riverón está de acuerdo de que se les autorice a los militares dominicanos para enfrentar a los paramilitares haitianos.

“Ya nosotros tenemos que dar un ejemplo. Como no hay civiles de por medio, vamos a dar un ejemplo. El territorio dominicano tiene que ser respetado. A los militares hay que darle luz verde ya, para que actúen», declaró.

Riverón felicitó a los militares dominicanos por su comportamiento ante las provocaciones de ese grupo haitiano que irrumpió el mercado informal en La Vigía, donde agredieron a comerciantes y destruyeron mercancías.

“Ya no hay comerciantes ahí, por todas esas provocaciones. Si ellos entran a nuestro territorio, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Hay que tratar de apresarlos y, si no se dejan apresar, entonces hay que someterlos”, expresó.

Agregó que “hay que someterlos, y si hay que irse a plomo con ellos, plomo con ellos entonces. Que pase lo que tenga que pasar, porque realmente no se puede hablar de diplomacia, no hay con quien hablar en Haití y ellos todos los días sacan una nueva. Nosotros tenemos que estar claro en eso”.

Dijo que «hay muchos habitantes de la vecina nación haitiana que la están pasando muy mal y quieren que la frontera esté abierta para comercializar y comprar productos en el mercado de Dajabón. Sin embargo, empresarios y autoridades de Haití están pagando mucho dinero a esa pandilla de delincuentes para que mantengan la frontera cerrada».

