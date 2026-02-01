Revela 95% médicos R. Dom. recibieron aumento salarial

Luis Peña Núñez

SANTO DOMINGO.- Más del 95% de los médicos de la República Dominicana recibieron en esta semana un aumento salarial, informó el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Peña Núñez.

«Hay algunas discrepancias mínimas que se están corrigiendo, pero los médicos empezaron el año 2026 con buen pie», indicó.

Dijo que «el presidente Luis Abinader ha sido muy receptivo con los médicos, a los cuales ha escuchado y mostrado apertura para un diálogo permanente».

Comentó que el gremio presentó 18 puntos, de los cuales 17 fueron aprobados, por lo que entiende «hay que ser realistas cuando las cosas salen bien, sin que se pueda ver como una lisonja ni un compromiso partidario con gobierno alguno».

“Creo que vamos bien, los médicos no nos podemos quejar, porque al inicio se completó el 5%, que es una herencia de la gestión del doctor Waldo Ariel Suero, de la cual nosotros éramos el secretario general y es una continuidad”, subrayó Peña Núñez en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, donde fue entrevistado por Federico Méndez.

Consideró que las discrepancias sobre los beneficios que deben recibir los galenos han sido mínimas y se están subsanando, gracias a la receptividad del gobierno frente a sus reclamos.

Explicó que hay dos topes salariales: el básico y el sueldo base, en el cual un médico general ronda los RD$83,000 mensuales y un especialista los RD$88,000.

Indicó que «a esto se agregan los incentivos que fluctúan entre 15% hasta un 30%, dependiendo de la distancia, los cuales se suman al sueldo».

“Los incentivos por antigüedad van desde un 15% en adelante por año, 15 años, 15% 20 años, 20% 25, y así sucesivamente. Entonces se les van sumando al sueldo base, todo eso”, acotó.