Retrato hablado de Nelson Guillén        

Mirando dos retratos me pregunto: ¿En qué se parecen Nelson Guillén y Juan Luis Guerra? Yo diría de inmediato que en el tamaño. Sin embargo, el rasgo que más los une probablemente sea: la pasión con la que ambos realizan sus tareas.

En el quehacer cotidiano de Guillén, como Alcalde del municipio de San Cristóbal, se nota que existen en sus proyectos suficientes burbujas de amor y de esfuerzo por su trabajo. Y nadie dudaría que Guillén también quisiera que lloviera café de bienestar en su pueblo.

Estoy viendo su fotografía y al apreciar su cabeza gris, uno supone que sus canas no están sembradas en vano, que su pelo expresa la madurez de sus ideas y la gran experiencia vivida como profesional de la comunicación, en una época (Los 12 años) en la que ser periodista significó para algunos, un riesgo de muerte.

Su foto habla: En Guillén los años pasan y dejan el fiel testimonio de que él ha sido un testigo de su tiempo, que ha visto y contado los hechos con los ojos curiosos y comprometidos de un periodista que fue “voz de los sin voz” y tribuna de denuncia de los sectores populares en sus luchas reivindicativas.

Con tres décadas de ejercicio o con la mirada cuestionadora de un cuadro político de profunda formación, Guillén es un hijo político de Juan Bosch, pero del maestro que hizo de la honestidad su más diáfana carta de presentación. Por eso sobre la gestión municipal de Nelson Guillén, nunca han salpicado manchas de corrupción. Guillén no solo es de gran estatura, igualmente es un hombre altamente honesto. Quienes desean dudar, pueden lanzar piedras sobre su probidad de acero.

En la avenida Constitución, detengo a un ciudadano que no desea decir su nombre y lo cuestiono sobre el período de Guillén, su respuesta es la siguiente: “Lo más importante a destacar es la transparencia y la honestidad con las que se ha manejado el Ayuntamiento en su gestión. A esto se le suma las relaciones armoniosas con el Concejo de Regidores y los demás partidos en el mismo. No han habido escándalos financieros como en el pasado”, expresa, para luego agregar: “En segundo lugar, ha sido el único Alcalde que resolvió el problema de la limpieza de las calles aledañas al Mercado Municipal. Por más de 40 años esa dificultad estuvo ahí y nadie quiso meterle mano”. Concluye.

Situado en el legendario Parque de los vagos, entrevistamos a un funcionario del Ayuntamiento, que en su hora de almuerzo parecía recordar en este lugar momentos del pasado, con tono complaciente dice: “Nelson tiene tradición de liderazgo comunitario y juvenil. Viene desde abajo en el PLD, pero también tuvo liderazgo deportivo, pues fue Presidente de la Unión Deportiva de San Cristóbal (UDESA), después de la gestión de Ángel Sánchez y Douglas Hasbún”, reafirma, al tiempo que se endereza el nudo de su corbata. Luego señalando hacia el sur indica:

“Nelson remodeló el Parque Central de San Cristóbal y lo hermoseó conservando su estructura tradicional. Además de esto creó el área infantil en el parque Radhamés, apoyado por la Refinería Dominicana de Petróleo. Se remodeló en su conjunto para habilitarlo para la Feria del Libro Sancristobalense. Hoy el parque es una belleza, se puede visitar y se ha convertido en un espacio ecológico y de visita diaria de familias y niños. Además se ha apoyado la Escuela de música que funciona en el parque”.

Un político sin dos caras

Lo público y lo privado, parecen ser dos facetas en la biografía de cualquier político, como si la persona y el personaje fuesen distintos. Lo que sobre él expresan sus seres queridos más cercanos no es diferente al criterio de sus seguidores, compañeros de partido y colaboradores. No existen dos Guillen, su rostro es el mismo, no hay ropaje en su trato, Nelson habrá cambiado tanto que es el mismo de siempre. No ha engordado, lo único que cambia en él son sus hermosas chacavanas.

“Que puedo decir de mi padre sin que las lágrimas de emoción me dificulten las palabras. Ese hombre de más de seis pies es un niño, su alma infantil todavía es la misma, Mi padre es mi orgullo”.

“Creo que pocos seres humanos tienen un sentido de la solidaridad más profundo que Guillén. Él está contigo cuando todos se han olvidado de ti. Nunca lo he sentido ausente en mi vida. Es un amigo extraordinario. Esa es la verdad”.

“Que diría de Nelson que no parezca exagerado, si en él las virtudes se muestran grandes como su estatura”.

Entrevista al ingeniero Douglas Hasbún

Prefiero limitarme a señalar lo que para mí son los grandes retos de mi amigo Nelson Guillén: Construir un nuevo Palacio Municipal. Convertir el actual edificio del Ayuntamiento en un museo nacional de la Constitución y anexar el Hotel Constitución antes de que se convierta en un bar o una discoteca. Recuperar el mobiliario de los constituyentes. Remodelar la vieja Biblioteca Municipal. Recomiendo que se le ponga el nombre del Dr. Rojas Nina. En el primer piso dejar ampliar las oficinas de la casa de la Cultura de San Cristóbal con el nombre de Blanquita Kais Barinas. Resolver el problema del viejo cementerio municipal. Contar con el apoyo del nivel central por el costo que esto implica. Está tomada la firme decisión de hacerlo. En este espacio construir el nuevo palacio municipal. Desarrabalizar el entorno del Hospital Público Juan Pablo Pina. Recuperar el entorno del Rio Nigua y reforestar las cuencas altas del rio Yubazo y del propio Rio Nigua. Recuperar el Liceo Musical (acuerdo con el Ministerio de Cultura) y en sus espacios instalar de nuevo el Instituto de la Poesía Osvaldo Bazil, en homenaje a Domingo Moreno Jimenes.

Un real gobierno local

¿Qué ha hecho Guillén en cuatro años? Decía un comunista chino que, “el que no investiga no tiene derecho a la palabra”. La interrogante es parte del derecho que me he ganado a expresar con palabras la sorpresa que me he llevado al indagar sobre las ejecutorias del Alcalde de SC. De hecho, descubrí un real gobierno local.

“Hay un aspecto en su gestión es la realización de más de 200 obras, entre ellas: aceras y contenes, parques recreativos, áreas verdes, centros comunales, canchas, asfaltado de calles, etc. Esta gran labor ha sido en beneficio de muchas comunidades, amparado en el cumplimiento de la ley de Presupuesto Participativo, algo que habían soslayado los anteriores alcaldes”. Expresa un funcionario de la Alcaldía entrevistado sobre el tema.

“Se ha evidenciado en la gestión de Guillén un fuerte interés en la recuperación de los espacios públicos.

En pocas palabras, él le devolvió la dignidad al municipio con la eficientización de sus servicios y la transparencia en la rendición de cuenta, en la administración y gerencia del cabildo”.

El entrevistado destacó que de las inversiones más importantes en materia de Cultura y Deporte, lo constituyen el desarrollo de los torneos interbarriales de baloncesto y el Carnaval Popular de San Cristóbal, el cual llevó a desarrollar en una nueva modalidad de 4 desfiles en el mes de febrero y otorgando sustanciales premios a las comparsas locales participantes .

FICHA PERSONAL

Nombre: José Nelson Guillén Valdez.

Nacimiento: San Cristóbal, 4 de Septiembre de 1951.

Progenitores: José Guillén y María Valdez.

Cónyuge: Ruth Bello.

Hijos: Nelson José y Nadia Elizabeth Guillén Bello.

Estudios: Comunicación Social, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Especializado en periodismo electrónico.

Género que domina en el periodismo: Medios impresos y digitales, radial y televisivo.

Cargos electivos: Diputado al Congreso Nacional, Alcalde de SC (2016-2020).

Condecoración: Poder Ejecutivo, 4 de abril del 2005: “Orden de Duarte, Sánchez y Mella” en el “Grado de Caballero”.

