Retorna comedia teatral «Los Vecinos de arriba» en octubre

SANTO DOMINGO. – La compañía de teatro Niní Germán repondrá en octubre próximo la aclamada comedia teatral “Los vecinos de arriba”, tras la presentación de unas 40 funciones en la República Dominicana.

La sexta temporada de esta obra será desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de octubre en la sala Manuel Rueda, de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Los productores Luly Rocha y Luis José Germán estarán acompañados por los actores Nashla Bogaert, José Guillermo Cortines y Pamela Sued.

Rocha y Germán declararon que llevarán de nuevo al público una pieza cargada de humor, sarcasmo, picardía y mensajes de pareja que aún son tabúes, pero sobre todo, una reflexión sobre la percepción ante las conductas de los demás.

“Los vecinos de arriba” es una de las marcas memorables de la compañía y sería injusto no presentarla de nuevo ante tantas personas que no la han visto y para aquellas que quieren seguir viéndola”, precisaron.

LOS VECINOS DE ARRIBA

La trama enfoca el matrimonio desgastado, rutinario y monótono de Ana y Julio, quienes reciben la visita, por primera vez, de sus vecinos del piso de arriba, Laura y Salva.

Ellos resultan una pareja moderna y liberal que hacen de una cena amena una noche cargada de reproches, prejuicios y señalamientos.

“El público se divierte de principio a fin por las personalidades de estos cuatro actores interpretando personajes llenos de sarcasmo, gracia y sin desenfreno, (…) diálogos escritos de una manera fina e inteligente”, agregaron Luly y Luis José.

Las boletas están disponibles en Uepa tickets, supermercados Nacional, Jumbo y CCN

agl/of-am