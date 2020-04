Salud Pública no usará Hospital Las Colinas para pacientes de COVID-19

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Ministerio de Salud Pública retiró las camas que habían instalado en el Hospital General Las Colinas en Santiago, cuyo centro asistencial privado había sido alquilado por el Estado dominicano para atender allí pacientes afectados de coronavirus.

De acuerdo a fuentes no oficiales, el Gobierno central ya no usará ese centro debido a que no llegó a un acuerdo económico con los propietarios del mismo.

Mientras obreros al servicio de las autoridades sanitarias sacaban los camas, residentes en esos alrededores quemaron neumáticos y lanzaron escombros en la vía pública.

Trascendió que las autoridades habilitarán el también centro de salud privado Hospital de Especialidades Médicas Materno Infantil, ubicado en la zona sur de Santiago.

Salud Pública trabaja desde hace varios días en la habitación de un área para alojar los pacientes de coronavirus, ya que el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y la Clínica Unión Médica del Norte carecen de espacios suficientes para atender la gran cantidad de enfermos llevados a esos centros.

Mediante un comunicado, el Consejo de Administración de la Clínica Unión Médica informó que las habitaciones que tenían habilitadas para la atención de pacientes con ese virus están llenas.

wj/am