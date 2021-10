Réquiem por el Dr. Milito Muñoz Marte

Siendo un niño de apenas nueve años, cuando vivía en Los Pedregones, recuerdo estar padeciendo los rigores de un fuerte dolor de oído y mi padre me llevó donde el Dr. Milito, como lo llamaban, me regaló unas gotas que tenía en el estante donde acostumbraba a guardar las muestras médicas, me eché en el oído y santo remedio.