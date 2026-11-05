Republicanos reparten culpas tras desastre en intermedias EU

WASHINGTON.- Los republicanos siguen hoy en shock tras unas elecciones de medio término en Estados Unidos que les arrebataron el control del Congreso y enviaron un claro mensaje del electorado en oposición a las políticas de Donald Trump.

Y como las repercusiones ya comenzaron, también el reparto de culpas. El vicepresidente JD Vance se ha anticipado a un posible debate interno del partido mirando más allá: las elecciones presidenciales de 2028.

Su postura, tras el desastre electoral del martes, busca tomar distancia del presidente Trump. Señaló que la guerra con Irán es «la razón por la que perdimos» y trató de alejarse de la agresiva política de deportación de inmigrantes.

«Estoy abierto a la idea de que debemos cambiar la forma en que aplicamos las normas, por ejemplo, centrándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal», escribió.

Según citan medios de prensa, el vicepresidente reveló que había consultado a un encuestador anónimo, a quien calificó como «una de las personas más inteligentes que conozco en política», sobre qué convencería a los votantes molestos con la fórmula Trump-Vance.

La respuesta: «1. Poner fin a la guerra; 2. Enfocarse en el costo de vida y la inflación; 3. Privilegiar los intereses de Estados Unidos; 4. Cambiar nuestra relación con Israel», indicó.

SEÑALES DE RUPTURA CON TRUMP

Vance ha mostrado su postura a favor de una solución diplomática para la guerra con Irán, mientras Trump habla de la posibilidad de nuevos ataques a ese país, lo que evidenciaría cierta ruptura.

De acuerdo con un análisis de CNN, el vicepresidente dejó abierta la interpretación con sus comentarios de que la guerra fue un error desde el principio y que ha conllevado un alto costo político. «Todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación sincera sobre los pasos a seguir debe partir de ahí», sentenció.

Trump se limitó a expresar que Vance «probablemente tiene razón» en cuanto al impacto de la guerra en este ciclo electoral. Admitió que el conflicto «hizo subir un poco el precio de la gasolina a corto plazo».

JOHNSON ABANDONA LIDERAZGO Y HEGSETH EN LA MIRA

De momento, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, comunicó a su equipo que se baja del barco: no irá por otro mandato como líder del Partido Republicano, cargo que tendría que asumir a partir del 3 de enero de 2027 en minoría.

Trump, por su parte, ha estado consultando a sus asesores sobre si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, debería permanecer en su cargo, señalan algunas fuentes.

Observadores políticos plantean que rodarán cabezas después de la ola azul y la de Hegseth podría ser una de las primeras.

OLA AZUL ARRASADORA

El 3 de noviembre estaban llamados a las urnas 250 millones de votantes; más de 58 millones de ellos emitieron su boleta de forma anticipada.

El resultado dio una contundente victoria a los demócratas. En la Cámara de Representantes la configuración está, cuando faltan cerrar conteos, 245 escaños demócratas frente a 147 republicanos; mientras que en el Senado, también pintado de azul, la correlación es 54 a 44.

Los demócratas además obtuvieron otras importantes victorias a nivel estatal y local, como la de Gina Hinojosa, primera latina en gobernar Texas, y Xavier Becerra, también latino, para gobernar California.

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