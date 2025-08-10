República Dominicana registra exportaciones récord en julio

SANTO DOMINGO. – La República Dominicana mantiene crecimiento sostenido en sus exportaciones, registrando un valor total de US$1,374.5 millones en julio de 2025, informó este domingo el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM),

Un comunicado de esta dependencia explica que el resultado marca un crecimiento sobresaliente, superando consistentemente los promedios mensuales de los años 2023 y 2024.

Dice que esta labor evidencia el dinamismo del sector exportador dominicano.

DESEMPEÑO EXITOSO

El MICM manifiesta que el éxito de las exportaciones durante julio fue impulsado en un gran porcentaje de los sectores asociados a la dependencia como zonas francas e industria.

Según los datos de la Dirección General de Aduanas, el desempeño de julio no solo superó el promedio mensual de este año (US1,179.4millones), sino que también se colocó muy por encima de los promedios de años anteriores: US$994.8 millones en 2023 y US1,077.1 millones en 2024.

ORO EN BRUTO

El Oro en bruto se consolidó como el principal producto de exportación del país, con un valor de US$242.3 millones, un aumento sustancial en comparación con los US$120.7 millones exportados en julio de 2024. Este producto demuestra la importancia del sector minero en la balanza comercial dominicana.

Además del oro, otros productos clave con un desempeño excepcional fueron los dispositivos médicos para cirugía: US$179.1 millones: Cacao en grano: US$117.4 millones; Cigarros: US$101.7 millones y loa Disyuntores eléctricos: US$85.4 millones.

EEUU CONTINUA COMO PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de las exportaciones dominicanas, con un valor de US631.6 millones en julio de 2025, superando los US611.5 millones registrados en el mismo mes del año anterior. Este mercado sigue siendo vital para la estabilidad y el crecimiento de las exportaciones del país.

Entre los demás países que mostraron un aumento en la demanda de productos dominicanos figuran India: US$184.3 millones; Haití: US$113.5 millones; Países Bajos: US$62.4 millones; Puerto Rico: US$57.0 millones y Canadá: US$54.2 millones.Estos datos confirman la diversificación de los mercados de destino y la creciente aceptación de los productos dominicanos a nivel mundial.

of-am