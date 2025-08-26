República Dominicana registra 5,1 millones de empleados

Asimismo, la tasa global de participación (TGP) alcanzó 66.1 %, superando en 0.8 por persona la cifra de 2024.

En términos demográficos, la población joven de 15 a 39 años concentró el 82.5 % de los nuevos puestos de trabajo, mientras que el 71.4 % (86,532 personas) corresponde a profesionales con estudios universitarios. En cuanto a género, los hombres aportaron 78,440 nuevos empleos y las mujeres 42,724.

RECORD HISTORICO DE OCUPACION SEGUNDO TRIMESTRE 2025

El mercado laboral alcanzó un «récord histórico» de ocupación en el segundo trimestre de 2025, al sumar 121,164 nuevos trabajadores netos, impulsados por la generación de 164,598 empleos formales.

La cifra es parte de los resultados preliminares de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) publicada este martes por el Banco Central (BCRD).

De acuerdo con el informe, este crecimiento en la formalidad compensó la reducción de 43,434 puestos en el sector informal. Cifra que provoca que la tasa de informalidad se redujera a 54.0 %, una disminución de 2.2 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024.

Asimismo, la tasa de desocupación abierta (SU1) se situó en 5.0 %, lo que representa una baja interanual de 0.3 puntos porcentuales. Y la consolida en torno a los valores mínimos de toda la serie estadística de la ENCFT.