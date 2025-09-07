República Dominicana inicia el Panamericano Sub-15 Béisbol

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana dejó inaugurado el Torneo Panamericano Pre Mundial Sub-15 de Béisbol, competencia que reúne a las jóvenes promesas de la región en busca de la clasificación al próximo mundial en esta categoría.

El acto de apertura se celebró en el Complejo Deportivo IPL Academy, en el municipio de Guerra, con la participación de las selecciones de Aruba, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.

El acto inaugural fue encabezado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien tuvo a su cargo el lanzamiento de la primera bola.

La pelota fue recibida por George De Lira, presidente de la Sub Confederación del Caribe de la Confederación Panamericana de Béisbol, mientras que el bateador de honor fue Henry González, director de operaciones internacionales de Major League Baseball (MLB) en el país.

Durante su intervención, Cruz reafirmó el compromiso del Gobierno con el impulso de las disciplinas juveniles, señalando que el torneo representa una oportunidad para que los jóvenes peloteros muestren su talento y continúen el legado que distingue a la República Dominicana como una potencia del béisbol.

De su lado, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), Juan Núñez, destacó la importancia de que República Dominicana sea sede de un evento de esta magnitud y resaltó el compromiso de la federación con el desarrollo de las categorías menores y la proyección de los futuros talentos hacia escenarios internacionales.

“Nos llena de orgullo recibir a estas delegaciones internacionales en suelo dominicano y ofrecer a nuestros jóvenes la oportunidad de proyectarse hacia escenarios mundiales, demostrando que la República Dominicana sigue siendo un referente en el béisbol mundial”, expresó.

En tanto, George De Lira reconoció la calidad organizativa de la sede y subrayó el papel de la región del Caribe como cantera inagotable de talentos para el béisbol mundial.

“La celebración de este Panamericano Sub-15 en Santo Domingo confirma la capacidad de la República Dominicana para organizar eventos de primer nivel y refuerza el papel del Caribe como semillero de talentos que nutren al béisbol internacional”, expuso.

Carlos Marrero, joven jugador representante de la selección de República Dominicana, tomó el juramento a los atletas, motivándolos a competir con disciplina, entrega y respeto.

Exhortó a sus compañeros a dar lo mejor de sí en cada partido, defendiendo con orgullo la camiseta de sus países y manteniendo siempre el espíritu de hermandad que caracteriza a este torneo internacional.

Cada jornada será transmitida en vivo gracias a la cobertura exclusiva de Grupo de Medios Panorama, que llevará las incidencias del torneo a través de VTV Canal 32 y Panorama 96.9 FM, además de la cobertura periodística en el periódico www.panorama.com.do, así como en todas las redes sociales del grupo.

El campeonato se jugará bajo el formato de todos contra todos hasta el 15 de septiembre y servirá como clasificatorio al Mundial Sub-15 de Béisbol.

La actividad de inauguración contó con la presencia de autoridades gubernamentales, dirigentes deportivos y personalidades de la vida nacional.

La bendición estuvo a cargo del párroco Frankely Rodríguez, quien elevó una invocación por el éxito del torneo y de los atletas participantes.

Tras la inauguración, el torneo abrió con el duelo entre Aruba y Cuba, seguido por el debut de la República Dominicana frente a Puerto Rico. La acción continuará el domingo con los choques entre Cuba–Puerto Rico y República Dominicana–Aruba.

El lunes será el turno de Puerto Rico–Aruba en la mañana, y en la tarde de Cuba–República Dominicana, mientras que el martes se jugarán los partidos Cuba–Aruba y Puerto Rico–Dominicana.

El miércoles se medirán Puerto Rico y Cuba en la mañana y, más tarde, República Dominicana contra Aruba.

