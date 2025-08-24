República Dominicana gana en Mundial de Voleibol Femenino

Guiadas por la atacante Brayelin Martínez, que lideró la ofensiva con 25 puntos marcados, las de la tierra del merengue se impusieron en tiempos corridos por 25-15, 25-18 y 25-13.

Las estadísticas del choque evidencian la clara superioridad del plantel dominicano, que logró 47 puntos por ataque contra 27 de las “cafeteras”, 11 en el bloqueo frente a ocho de sus rivales, y otros seis en el servicio, el doble de los alcanzados por las colombianas.

En otro de los desafíos con que abrió la segunda fecha de competencias de la lid mundialista, que se extenderá hasta el próximo 7 de septiembre, Canadá se impuso a Bulgaria tres sets por uno (25-23, 25-18, 23-25, 25-18).

Durante la primera jornada de actividades sobre el tabloncillo, la víspera, dos elencos suramericanos lograron salir airosos: Brasil, que busca aquí coronarse por primera vez en la historia, y Argentina.

Reconocidas como potencia en este deporte, las brasileñas, que actualmente ocupan el segundo puesto en el ranking del orbe, llegaron a su compromiso inicial correspondiente el Grupo C con etiquetas de amplias favoritas frente a Grecia, un equipo ubicado en el lugar 31 de dicha clasificación, e hicieron valer los pronósticos.

Las brasileñas dominaron los tres parciales sin mayores contratiempos y con marcadores de 25-18, 25-16 y 25-16, dando así un importante primer paso en el camino hacia la discusión del título, algo que hasta ahora le resultó muy esquivo.

Brasil terminó segundo en los Campeonatos Mundiales disputados en 1994, 2006, 2010 y 2022 y alcanzó también los metales bronceados en la lid de 2014.

Por su parte, la selección femenina de Argentina arrancó con el pie derecho, al debutar en el Campeonato Mundial con victoria 3-1 sobre la República Checa.

Si bien las checas tomaron la delantera en el desafío, correspondiente al Grupo D, y lograron imponerse con pizarra de 25-18 en el primer tiempo, las suramericanas lograron reponerse del traspié y ganar sucesivamente los otros tres sets con marcador de 25-23, 25-17 y 26-24.

Los otros dos conjuntos latinoamericanos y caribeños que salieron a la cancha en la fecha inicial, Puerto Rico (Grupo C) y Cuba (Grupo B), sucumbieron ante sus rivales, Francia y Bélgica, respectivamente.

El estreno de las actuales bicampeonas mundiales de Serbia, quienes tendrán como rivales en el Grupo H a Ucrania, decimosexta en la clasificación del orbe, será el plato fuerte de la jornada de hoy, cuando además México debutará frente a la potente escuadra de China.

of-am