República Dominicana: el refugio de los VIP españoles

SANTO DOMINGO.- República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos más codiciados para de aquellos que buscan disfrutar del clima tropical, entre ellos celebridades de España que buscan desean un ritmo de vida pausado y alejado del estrés, según reportan medios de prensa de este país europeo.

Recientemente, salió a la luz que Isabel Pantoja está a punto de despedirse de su querida Finca de Cantora para trasladarse a República Dominicana, según reveló Antonio Rossi en Vamos a ver. “Tiene decidido el destino desde hace tiempo. No tiene casa, pero sí le sitio elegido. Han avanzado los trámites”, afirmó el colaborador en el espacio de Telecinco, añadiendo que se espera que el próximo mes de septiembre, la tonadillera ya esté en una zona de este país caribeño.

REFUGIO IDEAL

Según la agencia de prensa INFOBAE, Rafa Nadal anunció que se retiraba de las pistas de tenis para centrarse en su vida personal y en su familia y poco después salió a luz que fijaría su residencia en República Dominicana, concretamente en Punta Cana, atraído por el clima, la privacidad, la calidad de vida y el confort. Además, por si fuera poco, ha inaugurado su primer hotel en la misma localidad de la mano de Meliá Hotels International.

A la lista se suman Paz Vega, Diego El Cigala y Concha Buika, quienes también han hecho de República Dominicana su residencia habitual. Hace varios años que la actriz sevillana tomó la decisión de dejar atrás su natal España para instalarse en Casa de Campo, un complejo de casi 3.000 hectáreas situado en la costa caribeña, agrega INFOBAE.

«ENCANTADOS CON SUS COSTUMBRES»

Señala que fue en agosto de 2013 cuando Diego El Cigala tomó la decisión de cambiar su residencia a República Dominicana. Completamente encantado con sus costumbres, su variedad gastronómica y la hospitalidad de los ciudadanos, en marzo de 2014 consiguió la ciudadanía dominicana.

“La República Dominicana es maravilla, me gusta muchísimo. Yo he conocido Latinoamérica entera y en la República Dominicana me he sentido supercómodo, superlibre albedrío (…)”, afirmó para el diario dominicano Diario Libre, añadiendo que su decisión de instalarse en el país se debe al “momento superdifícil que atraviesa España”.

