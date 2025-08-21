República Dominicana brilla en el IBTM Américas en México

David Collado en México

MEXICO. – El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, lideró con éxito la participación del país en la décimo sexta edición de la Feria IBTM Américas, la más importante de turismo MICE en la región.

Según explicó al inaugurar el espacio de RD junto al embajador en Ciudad de México, Juan Bolívar Diaz, esta iniciativa se enmarca en la estrategia de seguir fortaleciendo una presencia sólida en este mercado, así como fortalecer los vínculos comerciales en todo Latinoamérica y posicionar la inigualable oferta del país.

En el marco de la feria, la delegación dominicana realizó un encuentro con más de 1,600 aliados de la industria provenientes de México y Latinoamérica, en la que se presentaron las estrategias y bondades de turismo del país, así como la nueva campaña de promoción de turismo, titulada “Dominicana te sonríe”, lo que evidencia la importancia de la región como mercado estratégico para República Dominicana.

De enero a julio de 2025, el país recibió 84,395 visitantes mexicanos, con un crecimiento en lo que va de año de 26% respecto a 2024, año en el cual se recibieron la cifra récord de 117,400 turistas.

La delegación dominicana estuvo integrada por 29 empresas, incluyendo aerolíneas, hoteles, operadores turísticos y DMCs, entre ellas: ARAJET S.A., Casa de Campo Resort & Villas, W Punta Cana, Asociación de Hoteles de Santo Domingo.

También, Otium International, ECT MICE Dominican Republic, Bávaro Adventure Park, Colonial Tour and Travel, Found Trip Tour Operator, The St. Regis Cap Cana Resort, Caribbean Holiday Services S.R.L., asimismo, Secret Tides Punta Cana, Barceló Bávaro Grand Resort, Mice Spots DMC, Embassy Suites by Hilton Santo Domingo y BLD Tours, entre otras.

Con su presencia en IBTM Américas, República Dominicana demuestra su enfoque en diversificación, colocándose como futuro líder en la industria de reuniones, y dando pasos firmes y apoyando lo que será el nuevo Centro de Convenciones de Santo Domingo y las nuevas inversiones de cadenas hoteleras en infraestructura para el turismo MiCE, turismo de negocios, combinando innovación, cultura y hospitalidad en cada experiencia.

of-am