República Dminicana apabulla a Colombia en la AmeriCup 2025

MANAGUA, Nicaragua, FIBA. – República Dominicana logró una victoria 84-59 ante Colombia en la jornada inaugural del FIBA AmeriCup 2025. El quinteto caribeño contó con David Jones-García como máxima figura para sumar su primer lauro que lo coloca líder del Grupo C (junto Argentina) del certamen que se celebra sobre el tabloncillo del Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

República Dominicana supo cerrar de buena manera los últimos minutos del segundo y tercer parcial del compromiso.

Una corrida de 10-0 antes del descanso le permitió irse con 11 puntos de ventaja (44-33) a la segunda mitad. Luego, los dirigidos por Néstor “Che” García hicieron lo propio en el tercer cuarto, cerrando con parcial de 9-2, para llegar con un saldo de 18 puntos (66-48) a la recta final del juego y con la victoria en buen resguardo.

David Jones-García sacó sus credenciales de jugador de la NBA y dio un paso al frente en una selección dominicana en la que cuatro jugadores superaron la decena de puntos.

El alero de los Spurs de San Antonio dejó línea de 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 2 bloqueos y 1 robo, dejando una eficiencia de 24.

También destacaron Jassel Pérez (16 puntos y 6 rebotes), Joel Soriano (13 puntos y 5 rebotes) y Andrés Feliz (10 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes) Por Colombia, los mejores fueron Braian Angola con 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Además de Romario Roque con 15 unidades, 5 robos, 3 asistencias y 3 tableros.

República Dominicana fue más efectivo que su rival con 52 por ciento de efectividad en sus tiros de campo, mientras que la selección cafetera embocó para 30 por ciento, con solo 5 triples en 37 intentos (14 por ciento). Los quisqueyanos también controlaron las transiciones con 35 puntos en contragolpes.

Las nueve asistencias logradas por Andrés Feliz empatan la marca para un jugador dominicano en el Americup desde 2003. El jugador del Real Madrid igualó a Luis Flores, quien sumó nueve asistencias en dos oportunidades.

Por su parte, Romario Roque impuso una marca para Colombia con 5 robos en un juego.

Néstor García, entrenador de República Dominicana, destacó el ajuste defensivo de sus pupilos luego de un primer cuarto que estuvo parejo.

“En el inicio ellos rotaron muy bien el balón y tuvimos que ajustarnos en defensa y luego con la carrera logramos sacar una ventaja que fuimos manejando hasta terminar el juego”, declaró el argentino en rueda de prensa.

Jones-García, restó importancia a su reconocimiento como mejor jugador del encuentro y destacó el triunfo por encima de todas las cosas.

“La verdad para mí no es importante ser el jugador del partido. Desde un principio le dije al coach y a mis compañeros que lo importante es ganar. Al final no importa quién juegue bien sino darle alegrías a nuestro país”, finalizó.

of-am