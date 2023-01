Repostulación de los legisladores perremeístas (OPINION)

Vista las circunstancias en que se han desarrollado las labores de los legisladores perremeistas durante el presente periodo que culminaría en el 2024, somos de opinión que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debería de concederles a estos la repostulación automática sin que tenga que someterse al tortuoso y excesivamente costoso escrutinio de las bases y así compensarlos de alguna manera el augusto sacrificio que asumieron en tiempos difíciles para ganar sus posiciones y contribuir de manera directa al triunfo del presidente Luis Abinader.

Sonaría descabellada la singular propuesta que realizamos en favor de un sector político muy calumniado. En el caso de los diputados, calumniados porque se les atribuyen una bonanza irreal, unos ingresos económicos alejados de la triste realidad a la que se han enfrentado los legisladores (de todos los partidos), muchos de los cuales se están presentando en el ¨Muro de las Lamentaciones¨ ya que no han podido dar respuesta a sus promesas realizadas en campaña, chocaron con la pared de la realidad del tiempo de pandemia, de austeridad, de administración correcta de los recursos del Estado. No es lo mismo ni es igual.

Entendemos que el presidente Luis Abinader puede auxiliarlos en el sentido de complacerlos en la construcción de obras que beneficien a las comunidades que representan, en otras situaciones, viabilizar la solución de reclamos insatisfechos que se correspondan con la realidad económica nacional.

Es posible que seamos sometidos al paredón de los cuestionamientos y hasta los insultos propios de las redes sociales, seremos la comidilla en los corrillos políticos nacionales, pero asumimos con responsabilidad la propuesta que entendemos tiene lógica.

Desde antes de que asumieran sus curules, pronosticamos que la estrechez económica sería el ¨flu¨ de los legisladores, básicamente de los perremeistas. Realizamos el pronóstico partiendo de las características personales que adornan la personalidad del excelente primer mandatario que nos gastamos, ya que este no compraría leyes, no sobornaría a nadie para inducirlo a aprobar tal o cual iniciativa legislativa, tal como lo ha demostrado (lo seguirá haciendo) porque en buen dominicano, es un presidente serio.

En otro orden, veo algunos ilusos que aspiran a representar la comunidad dominicana en el exterior, específicamente la circunscripción No. 1, donde reprochan el accionar de los actuales legisladores. Me gustaría que estos chapulines políticos que han aparecido estuvieran en el pellejo de estos para que vean si realmente ¨el gas pela¨. Siempre y cuando no les importe invertir cuantiosa suma de dinero para lograr fines ulteriores que nada tienen que ver con el ejercicio legislativo.

Para cerrar esta breve y polémica exposición, sugiero a las autoridades nacionales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en las personas de José Ignacio Paliza, Carolina Mejía Gómez y otras tantas, obtemperar a este llamado que realizamos con el mayor desinterés posible porque no somos beneficiario de los recursos del Congreso, a pesar de tener una buena cantidad de titulares con los que guardo algún tipo de relación.

