Reparación de la 6 de Noviembre requiere más de RD$900 millones

SANTO DOMINGO.- El deterioro de la autopista 6 de Noviembre se debe a «inexplicables inobservancias» en la aplicación de asfalto en la conversión de los carriles de descanso a rápidos y su reparación costará más de RD$900 millones, reveló el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Informó que los trabajos de mantenimiento que se realizan en la importante vía que conecta la capital con el Sur incluyen la remoción del asfalto en las partes que presentan deterioro.

Durante una visita de supervisión, el ingeniero Roberto Herrera, viceministro de Fiscalización y Planificación, explicó que «aún cuando se llevan a cabo distintas obras en esa transitada vía, como son la construcción de retornos, puentes peatonales y motorizados, lo que más llama la atención de la ciudadanía son los hoyos que se forman en los carriles internos».

“No se trabajó como debió hacerse, y ahora más que en la simpleza de tapar hoyos, nos vemos compelidos a sustituir el asfalto que se aplicó durante la pasada gestión en el MOPC, por la mala aplicación de las bases de soporte del aplicado”, indicó.

Destacó que «a partir de ahora Obras Públicas entrará en la fase de intervenir los carriles internos,“que es lo que producen los odiosos hoyos. Claro, previamente se han intervenido dos de los cuatro corredores de la 6 de Noviembre”.

«Dentro de seis o siete meses, cuando se haya concluido el proyecto que se ejecuta en esta vía, se van a cerrar los cruces ilegales. Para poder hacerlo así, tenemos que terminar con la intervención de los cuatro distribuidores y tres puentes peatonales, que es lo que va a garantizar que la gente pueda cruzar la autopista sin exponerse a los peligros”, explicó.

Informó que «el monto que se tiene pautado invertir en la 6 de Noviembre es de 900 millones de pesos. La ciudadanía y el país deben entender que realmente los trabajos nunca se han detenido», aseguró.

Refirió que a la llegada de las actuales autoridades a Obras Públicas, encontraron la 6 de Noviembre “en una situación, al igual que otros proyectos, con una intervención de poca calidad”.

“Aparentemente, no se tomaron los controles más importantes, y subrayo ese término, los controles de calidad parece que no se tomaron muy en cuenta, y eso no solo ha pasado con la 6 de Noviembre; ya con la avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo, que también la finalizamos, evidenció eso”, declaró.

Agregó que “si bien encontramos algunas obras construidas, muchas se han deteriorado y otras se van a deteriorar, porque ese término de control de calidad no se tomaba en cuenta antes de una manera importante en los proyectos”.