Renovación premia talento literario y anuncia centenario

La Sociedad Cultural Renovación celebró la 46.ª edición de su Concurso Literario «Por Nuestro País Primero»

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PUERTO PLATA. La Sociedad Cultural Renovación celebró la 46.ª edición de su Concurso Literario «Por Nuestro País Primero», con la entrega de 109 premios en las categorías infantil, juvenil y de adultos, y anunció el inicio de las actividades por su centenario en 2027.

La ceremonia tuvo lugar el miércoles 21 de octubre en el Hotel Marien Puerto Plata, con la participación de escritores, estudiantes, docentes, familiares, jurados y representantes de entidades patrocinadoras.

La presidenta de la institución, María Amelia Finke Brugal, destacó la importancia del certamen para fomentar la lectura, estimular la creación literaria y contribuir a la formación cultural de niños y jóvenes. También valoró la participación de escritores dominicanos residentes en el país y en el extranjero.

En la categoría de adultos, Ramón Aníbal Mesa Pineda obtuvo el premio José Mármol de poesía por Poema sepia en almoneda (Upload), presentada bajo el seudónimo Lady Macbeth. Juan Francisco Espino Coronado recibió el premio Diógenes Valdez de cuento por El palo de Maura, firmado como Bicarbonato de Sodio.

Durante el acto se reconoció la trayectoria del poeta José Mármol y se presentaron las obras Adversarios, de Domingo González, y Voces en los cristales: una danza de luz y sombra, de Pedro Santana Osoria, publicadas por Ediciones Renovación.

La jornada también incluyó un recital poético a cargo de jóvenes participantes, en el marco del Día Nacional del Poeta y del aniversario del natalicio de Salomé Ureña.

RENOVACIÓN CELEBRARÁ SU CENTENARIO

Finke Brugal anunció que las actividades conmemorativas del centenario de la entidad se desarrollarán del 7 de mayo de 2027 al 7 de mayo de 2028, con exposiciones, homenajes, teatro, conciertos y otras propuestas culturales.

Asimismo, informó que la premiación del concurso volverá a celebrarse en mayo, como parte de la tradición vinculada a la fundación de la institución.

La presidenta agradeció el respaldo de los patrocinadores y del equipo organizador, y reiteró el compromiso de Renovación con la promoción de la lectura y la escritura como herramientas para fortalecer la cultura dominicana.

dh/am