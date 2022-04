Remo y canotaje apuesta a mezcla de veteranía y juventud en 2022

Equipo de canotaje de velocidad modalidad K-4 durante sus entrenamientos en la presa de Rincón.

MONSEÑOR NOUEL.- El remo y canotaje de la República Dominicana apostará a una mezcla de remeros veteranos y noveles para tener una participación sobresaliente en los próximos XIX Juegos Bolivarianos que serán efectuados durante el mes de junio en Valledupar, Colombia.

La delegación contará con la presencia del olímpico Ignacio Vásquez, en remo, así como con Ariel Jiménez, Cristian Guerrero y Alexander Concepción, medallistas en las pruebas de canotaje en los Bolivarianos de Santa Marta 2017.

El director técnico de la Federación Dominicana de Remo y Canotaje (Fedoreca), Arismendy Gómez, señaló que, además de los experimentados atletas, la selección será completada con varios de los remeros jóvenes que compitieron en los pasados Juegos Panamericanos Juveniles, realizados en la ciudad colombiana de Cali.

“Los juveniles que estuvieron en Cali formarán parte del equipo de canotaje K4 y K2”, indicó Gómez, quien aseguró que: “el grupo que irá a Colombia será élite”.

El técnico definió como “extraordinario” el trabajo que están realizando los integrantes de la selección nacional, los cuales agotan tres sesiones de entrenamiento al día, pese a no contar con un entrenador en estos momentos.

“Los muchachos están haciendo un esfuerzo extraordinario. Ellos mismos dirigen su rutina diaria y están aumentando la carga de trabajo que corresponde”, expresó Gómez durante una visita de la Dirección Técnica del Comité Olímpico Dominicano a las instalaciones Fedoreca, ubicadas en la comunidad de Sabana del Puerto.

Acerca del entrenador, reveló que en los próximos días un técnico cubano estará arribando al país.

Por su lado, el veterano Cristian Guerrero habló sobre el reto que se ha propuesto para esta nueva entrega de los Juegos Bolivarianos.

“Mi mentalidad está positiva. Tengo la experiencia y he sido medallista, para mí es un reto ir en busca de buenos resultados. Me preocupa no lograr lo que busco, porque me sentiría decepcionado si no cumplo”, dijo Guerrero, quien tuvo una destacada participación en Santa Marta 2017 al ganar medalla de oro en canotaje de velocidad, modalidad K1 mil metros, así como plata en K2 dos mil metros, y bronce en K4 500 metros.

Mientras que Ariel Jiménez entiende que para lograr los objetivos de superar competiciones anteriores se debe mantener el enfoque en mejorar la técnica de remar.

Los remeros aportaron seis medallas al país en la versión del año 2017 de los Juegos Bolivarianos, cinco en canotaje (dos preseas de oro, una plata y dos bronces) y sumó otra en remo (un bronce).

Además de Valledupar 2022, la Fedoreca recibió una invitación para participar en el Clasificatorio Mundial de Remo y Canotaje, el cual será efectuado en Canadá, en el mes de agosto.

of-am