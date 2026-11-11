Remesas en récord, regreso en suspenso

SANTO DOMINGO.- La diáspora dominicana acaba de romper su propio récord. En 2025 envió a la República Dominicana US$11,866.3 millones. Es la cifra más alta en la historia del país. Equivale al 9.2% del Producto Interno Bruto. Supera al turismo, supera a las zonas francas, supera a las exportaciones de oro. Es, sin discusión, el principal motor económico de la nación.

Pero detrás de cada dólar hay una contradicción que crece.

Nunca se había enviado tanto dinero. Y nunca se había dudado tanto sobre volver.

EL VÍNCULO QUE NO SE ROMPE

Los datos del Banco Central son claros: 39.4 millones de operaciones en un año, con un promedio de US$273 por envío. No es un magnate enviando una fortuna. Son cientos de miles de dominicanos haciendo un sacrificio hormiga. Trabajando horas extra en un deli del Bronx, limpiando casas en Queens, conduciendo un taxi en Madrid, cuidando ancianos en Milano.

Ese dinero mantiene a flote al país real. No al de las estadísticas macroeconómicas. Al de doña Altagracia que paga la medicina de la presión, al del hijo que paga la universidad en la UASD, al del hermano que arregla el techo de zinc antes de que llegue la temporada ciclónica.

En septiembre de este año, solo desde Estados Unidos llegaron US$780.1 millones, el 80.9% del total mensual. La diáspora no solo manda dinero. Sostiene el consumo, sostiene el ahorro, sostiene la estabilidad del dólar. Es, como la definió el equipo de la estrategia Meta RD 2036, “un pilar de generación de divisas, ahorro e inversión”.

Y sin embargo, esa misma diáspora que sostiene, no se siente sostenida.

COMPRAR PARA VOLVER, SIN VOLVER

Hay un fenómeno nuevo que recorre las comunidades dominicanas en el exterior: el dominicano que compra casa en República Dominicana sin fecha de regreso.

En Lawrence, Massachusetts; en Paterson, Nueva Jersey; en Barcelona; en Madrid, las ferias inmobiliarias de proyectos en RD se llenan. “Es mi plan B”, dice José Miguel, 42 años, 19 viviendo en España. “Compro mi apartamentito en Santiago por si tengo que salir corriendo de aquí. Pero volver ahora mismo, con dos niños en el colegio y la cosa como está allá, no”.

Esa es la clave: muchos compran propiedades en RD con idea de retorno, pero siguen pendientes de la inseguridad y la situación política.

Las encuestas internas de las asociaciones de dominicanos en EE.UU. y Europa lo confirman: más del 65% tiene o planea comprar una propiedad en RD en los próximos cinco años. Pero menos del 18% planea volver definitivamente en ese mismo periodo.

¿Por qué?

PREOCUPACIÓN DE FONDO

Esa frase, dicha por un dirigente comunitario en Washington Heights, resume el reportaje.

La preocupación de fondo no es económica. Es emocional y es de seguridad.

Es la llamada de la madre que dice “aquí atracaron al vecino”. Es el video del primo que muestra una calle oscura. Es la noticia del joven que mataron por un celular. Es la sensación de que el país que se dejó por falta de oportunidades, ahora además tiene un problema de inseguridad que hace que el retorno sea un riesgo.

A eso se suma la desconfianza política. La diáspora ve desde fuera los mismos debates de siempre. Ve la corrupción, ve la polarización, ve el intento de algunos sectores de quitarle incluso el derecho al voto en el exterior. “¿Cómo me piden que invierta mi dinero de 20 años de trabajo en un país donde me quieren quitar mi derecho a votar? ¿Dónde está la garantía?”, cuestiona Ramona, presidenta de una asociación de mujeres dominicanas en Italia.

El resultado es una diáspora en limbo. Enviando dinero récord, pero con el regreso en suspenso. Manteniendo dos casas, dos vidas, dos miedos.

¿QUÉ PASA SI SE CANSA?

El modelo actual es frágil. Depende de la nostalgia.

Pero la nostalgia se agota en la segunda generación. El hijo de dominicano nacido en Nueva York que manda US$273 a su abuela, no le mandará lo mismo a un primo que no conoce. El nieto nacido en Madrid no comprará un apartamento en Baní.

Si el país no convierte hoy esos US$11,866 millones de consumo en inversión productiva, en empresas, en confianza, en seguridad jurídica y ciudadana, mañana no habrá remesas récord que contar.

La diáspora ya hizo su parte. Envió el dinero más grande de la historia.

Ahora le toca al país hacer la suya: crear las condiciones para que el que quiera volver, pueda volver sin miedo. Y para que el que no quiera volver, siga sintiendo que vale la pena seguir enviando.

Porque las remesas están en récord.

Pero el amor, si no se cuida, también tiene fecha de vencimiento.

Con información de DIARIO CIBAO