Relaciones sexuales que se deben apoyar y promover (OPINION)

El AUTOR es abogado y evangelista. Reside en Santo Domingo.

Dios creó al hombre y a la mujer con una misma estructura anatómica y por eso ambos tienen cabeza, tronco y extremidades idénticos, con los que realizan distintas actividades. Sin embargo, Dios les colocó órganos sexuales diferentes. Al hombre le puso un pene para que sea varón o masculino y a la mujer, una vagina para que sea hembra o femenina y debido a esas diferencias sexuales, Dios los unió como pareja, mediante el matrimonio, para que sostuvieran relaciones sexuales, experimentaran placer y procrearan hijos e hijas, que se multiplicarían y poblarían la tierra (Génesis 2:18-24)

Por otra parte, y previo al Diluvio, Dios ordenó a Noe que construyera una Arca para que introdujera dentro de ella a su mujer, a sus hijos y a las esposas de ellos para que salvaran la vida y con el mismo propósito le recomendó que seleccionara e introdujera dentro del Arca un macho y una hembra de cada especie animal, instrucciones que Noe cumplió al pie de la letra y nos permiten entender, que en el caso de los animales, Dios también estableció las relaciones sexuales entre un macho y una hembra (Génesis 7:1-24 y 8:1-2)

Y es en vista de ello, que la ONU, la OEA, la UNESCO y la UNICEF no deben promover las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo ni la práctica criminal del aborto, por ser dos anti valores que el Diablo ha puesto en la mente y el corazón de sus miembros para que los promuevan a través de las organizaciones de la sociedad civil, las redes sociales y algunos medios de comunicación social, los cuales se enseñan en las escuelas y las universidades, sin tomar en cuenta que acarrean consecuencias sociales y espirituales graves, en el presente y en el futuro.

Imagínense que mi madre y mi padre hubieran tenido los mismos órganos sexuales. ¿Habrían podido engendrarme? Les habría sido imposible. Sin embargo, lo lograron porque tenían órganos sexuales distintos, o sea, uno un pene y la otra una vagina, que les puso Dios al crearlos y gracias a ellos lograron concebirme para que yo naciera, me alimentara, creciera, me desarrollara y contrajera matrimonio con una mujer, a la que le engendré hijos e hijas, que Dios usa para ayudarme y extender mi existencia biológica, bendiciones que les agradezco con todo mi corazón.

Y dada esa realidad, debemos reconocer que Dios no estableció las relaciones sexuales entre dos hombres ni entre dos mujeres, sino, entre un hombre y una mujer con la finalidad de que experimenten placer y conciban hijos e hijas, que tienen derecho a nacer, alimentarse, crecer, desarrollarse, multiplicarse y poblar la tierra, aspiraciones que no tienen ni podrán tener las personas que tienen relaciones sexuales con otras del mismo sexo.

Otra verdad que debemos admitir es que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son de naturaleza satánica. ¿ Por qué? Porque son contrarias a las normas de Dios, a la naturaleza, a la Ética, a la Moral y a las buenas costumbres, razones suficientes para no apoyarlas ni promoverlas a través de ningún medio.

Sin embargo, debemos apoyar y promover las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. ¿Por qué ? Porque fueron establecidas por Dios y son las únicas que producen el verdadero placer sexual, la concepción, el nacimiento, el crecimiento y desarrollo de un niño o niña, que al ser adultos, tienen derecho a casarse, a experimentar placer sexual, a concebir hijos e hijas, a reproducirse, a multiplicarse, a poblar la tierra y a dar continuidad y existencia a la especie humana.

Así que, apoya y promueve las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, aunque el Diablo y sus seguidores se opongan.

jpm-am