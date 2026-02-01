Relaciones sexuales que se deben apoyar y promover (OPINION)

El AUTOR es abogado y evangelista. Reside en Santo Domingo.

Dios creó al  hombre y a  la mujer  con una misma  estructura anatómica y por eso ambos tienen  cabeza, tronco y extremidades idénticos, con los que realizan distintas actividades. Sin  embargo, Dios les colocó órganos sexuales diferentes. Al hombre le puso un pene para que sea varón o masculino y  a la mujer, una vagina para que sea hembra o femenina y debido a esas diferencias sexuales, Dios los unió como pareja, mediante el matrimonio, para que sostuvieran relaciones sexuales, experimentaran  placer  y procrearan hijos e hijas, que se multiplicarían  y   poblarían  la tierra (Génesis 2:18-24)

Por otra parte, y previo al Diluvio,  Dios ordenó a Noe que construyera una Arca para  que introdujera dentro de ella a su mujer, a sus hijos y a las esposas  de ellos para que salvaran la vida y con el mismo propósito  le recomendó que  seleccionara e introdujera dentro del Arca un macho y una hembra de cada especie animal, instrucciones  que Noe cumplió al pie de la letra y nos permiten entender, que en el caso de los animales, Dios también estableció  las   relaciones sexuales  entre un macho y una hembra (Génesis 7:1-24 y 8:1-2)

Y es en vista  de ello, que la ONU, la OEA,  la UNESCO y la UNICEF  no deben  promover las  relaciones sexuales  entre personas del mismo sexo ni la práctica criminal del aborto, por ser dos anti valores que el Diablo ha puesto en la mente y el corazón  de sus miembros para que los promuevan a través de las organizaciones de la sociedad civil,  las redes sociales  y algunos  medios de comunicación social, los cuales se enseñan en las escuelas y las universidades, sin tomar en cuenta que  acarrean consecuencias sociales y espirituales  graves, en el presente y en el futuro.

Imagínense  que mi madre y mi padre hubieran tenido los mismos órganos sexuales. ¿Habrían podido engendrarme?  Les habría sido imposible. Sin embargo, lo lograron porque  tenían órganos sexuales distintos, o sea, uno un pene y  la otra una  vagina, que les puso  Dios al crearlos y gracias a ellos lograron concebirme para que yo naciera, me alimentara, creciera, me desarrollara  y contrajera matrimonio con una mujer, a la que le engendré hijos e hijas, que  Dios usa para  ayudarme y  extender   mi  existencia  biológica, bendiciones que les agradezco con todo mi corazón.

Y dada esa realidad, debemos reconocer que Dios  no estableció las relaciones sexuales  entre dos hombres ni entre dos mujeres, sino, entre un hombre y una mujer con la finalidad de que  experimenten placer y conciban  hijos e hijas, que  tienen  derecho a nacer, alimentarse, crecer, desarrollarse, multiplicarse y poblar la tierra, aspiraciones  que no  tienen ni podrán  tener las personas que tienen relaciones sexuales con otras del mismo sexo.

Otra verdad que debemos admitir es que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son de naturaleza satánica. ¿ Por qué? Porque  son contrarias a las normas  de Dios,  a la naturaleza, a  la Ética, a  la Moral y  a  las buenas costumbres, razones suficientes para  no apoyarlas ni promoverlas a través de ningún medio.

Sin embargo, debemos apoyar y promover las relaciones  sexuales  entre  un hombre y una mujer. ¿Por qué ? Porque   fueron establecidas por Dios y  son las únicas que  producen  el verdadero placer sexual, la concepción, el nacimiento,  el crecimiento y desarrollo de un niño o  niña, que  al  ser adultos, tienen derecho a casarse,  a experimentar placer sexual, a  concebir hijos e hijas, a  reproducirse, a  multiplicarse, a poblar la tierra  y a dar  continuidad y  existencia  a  la especie humana.

Así que, apoya y promueve las relaciones  sexuales  entre  un hombre y una mujer, aunque el Diablo y sus seguidores se opongan.

