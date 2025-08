Presidente dice reforma fiscal debe ser una decisión de todos

El presidente Luis Abinader en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio este 8 de agosto 2025

SANTO DOMINGO.- La reforma fiscal debe ser una decisión de todos los sectores y no solamente del Gobierno, dijo este miércoles el presidente Luis Abinader, quien motivó a la sociedad a presentar una propuesta que sirva de fundamento para el inicio de una discusión en este sentido. «En este momento no existe ninguna discusión al respecto. Muchos sectores han expresado opiniones sobre el tema y se espera que, en su momento, se haga un planteamiento formal y se inicie una discusión nacional», dijo el jefe de Estado al participar en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio. Al ser preguntado si los recursos del Estado son suficientes sin reforma fiscal para cumplir con las necesidad de inversión en un contexto de bajos recaudos, señaló que el Gobierno está cumpliendo con su programa el cual está plasmado hasta el 2028. Sin embargo, reconoció que existen otras necesidades del pueblo, las cuales son infinitas, lo cual ocurre no solo en República Dominicana.

AUMENTO DE LA CALIFICACIÓN DEL PAÍS

Destacó que es positivo que Moody's haya aumentado la calificación de República Dominicana, la cual es el único país que logró esa mejora en el contexto actual. Atribuyó este resultado a una política fiscal disciplinada y efectiva por parte del Gobierno. Respecto al nivel del endeudamiento, señaló esa calificación de Moody's y las proyecciones de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que no existe una preocupación por la deuda pública como un eventual problema. En el caso de la deuda interna aseguró se ha reducido en este Gobierno en comparación con las gestiones pasadas. Al comparar la deuda con relación al producto interno bruto(PIB), el mandatario dijo que en agosto de 2020 la relación deuda/PIB era de 62%, con la pandemia llegó al 69% al cierre de ese año y actualmente se sitúa en 57%. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA Anunció que en los próximos días el Gobierno presentará un informe sobre la evolución de la deuda, al igual como lo hacen países con grandes economías, quienes también tienen deuda. Dijo que aunque la deuda es un tema que debe atenderse, en República Dominicana no representa una preocupación en este momento. FONDOS DE PENSIONES Al ser preguntado sobre el uso de los fondos de pensiones en deuda pública, señaló que desde que comenzaron a operar esos fondos, el 10% se destinó a compra de deuda pero ahora el uso de los mismos se empezó a diversificar. Señaló que desde el Gobierno se está incentivando el uso de otras herramientas de inversión, para lo cual fue modificada la Ley del Mercado de Valores. aunque solo dos empresas han ingresado al mismo.