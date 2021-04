Reflexión – No te desconectes de tu creador

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en Santiago de los Caballeros.

Por ministro pastor RAFAEL VENTURA CALDERON

En la vida hay cosas necesarias que nos pueden faltar, pero aún sin ellas podríamos lograr sobrevivir. Puede faltarnos la energía eléctrica y aunque algunas cosas se nos harían más difíciles, lograríamos subsistir.

Pero si tu vida carece de una relación personal e íntima con Dios, las cosas no podrán marchar tan bien como quisieras. De la computadora podemos desconectarnos, pero no podemos dejar de orar ni de leer la Biblia porque nuestra vida espiritual se iría secando como árbol en invierno.

Las demás cosas no podrán fluir bien por más que lo desees si tus sentidos espirituales no están despiertos. Porque entonces no lograríamos percatarnos de detalles importantes que afectaran nuestro entorno. Pero cuando abrimos nuestro corazón de manera sincera y sencilla. Cuando nos acercamos a Dios con la transparencia de ser tal cual somos, Dios inclina su oído y escucha atenta y pacientemente cada detalle y cada cosa que le decimos. Porque él nos ama y le importamos.

Pero, ¿nos interesamos nosotros tanto en Dios como él se interesa en cada uno de nosotros? Eso se lo demostramos cuando tenemos hambre y sed de su presencia. Cuando queremos conocer su voluntad, es necesario que acudamos a su palabra, que busquemos qué es lo que dicen las Escrituras. Cuando nos alimentamos diariamente de lo que dice su santa y bendita Palabra, dos cosas suceden: 1. Aprendemos a identificar y discernir su voz y 2. Conocemos su voluntad.

