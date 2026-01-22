Referencia presenta a las ONGs beneficiadas Agenda por la Vida

SANTO DOMINGO.- .- En un acto que reafirmó su compromiso con el bienestar social en la República Dominicana, Referencia presentó la decimoctava edición de su programa de responsabilidad social institucional, Agenda por la Vida 2026, una iniciativa que desarrolla de manera ininterrumpida desde hace 18 años.

El encuentro, realizado en las instalaciones del restaurante Lila, reunió a representantes de las doce organizaciones sin fines de lucro que serán beneficiadas durante el transcurso de este año. La actividad estuvo encabezada por la doctora Priscilla Kelly Leon, vicepresidenta de la Dirección Médica; Cynthia León, vicepresidenta administrativa, y otros altos ejecutivos de Referencia.

Al pronunciar las palabras de apertura, Cynthia León explicó que, desde su creación, este proyecto se ha consolidado como una plataforma de apoyo sostenido, logrando impactar a más de 200 instituciones a nivel nacional. Señaló que el programa dedica cada mes del año a una entidad específica, la cual recibe donaciones económicas directas de la empresa, además de las contribuciones voluntarias recolectadas a través de alcancías ubicadas en sus más de 80 sucursales en todo el país.

La ejecutiva destacó que esta iniciativa no solo brinda respaldo financiero, sino que también busca visibilizar el trabajo que realizan estas organizaciones, con el propósito de inspirar a otros sectores de la sociedad a sumarse a causas que generan un impacto social positivo.

Por su parte, la doctora Priscilla Kelly encabezó la entrega de reconocimientos a los representantes de las instituciones seleccionadas para este nuevo ciclo del programa.

Como parte de la agenda del evento, Freddy Jana, líder creativo estratégico, compartió una reflexión sobre el valor de crear una marca y su impacto en los proyectos con propósito social. Jana es un director creativo internacional con amplia trayectoria en marcas globales.

Las entidades beneficiadas este año

En enero, la institución beneficiada es el Centro Educativo Padre Esquivel; para el mes de febrero, el apoyo se dirige a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI); y en marzo, el programa destaca a la fundación Yo También Puedo; todas situadas en la ciudad de Santo Domingo.

Durante abril, la entidad reconocida es el Voluntariado Jesús con los Niños, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Santiago. En mayo, los esfuerzos se concentran en la Unidad de Gastroenterología del Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, localizada en La Vega. Para junio, la institución seleccionada es la Fundación Dominicana Pro-Ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados, ubicada en Santo Domingo.

En julio, la organización beneficiada es la Fundación St. Jude; en agosto, el programa apoya a la entidad Red Misericordia; y en septiembre, la labor se centra en la Fundación Heart Care Dominicana; estas tres últimas situadas en Santo Domingo.

Para el último trimestre, en octubre, la institución asignada es la Fundación del Cáncer Ana Belkis, de San Pedro de Macorís; en noviembre, el programa beneficia a la Fundación Manos Extendidas, de Puerto Plata; y finalmente, en diciembre, la agenda cierra con el Hogar de Ancianos San Juan, ubicado en San Juan de la Maguana.

