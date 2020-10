Recuerdan a funcionarios llegaron a cargos por el sudor de cuadros PRM

Ramón Alburquerque.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ingeniero Ramón Alburquerque afirmó que algunos de sus compañeros, funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (PRM), “Ni responden ni corresponden”.

A través de Twitter, le recordó a los funcionarios, de los que no citó nombres, que ellos no llegaron a sus cargos por visita del Arcángel San Gabriel, si no por el sudor de cuadros, militantes y simpatizantes del PRM.

“Me consta que algunos compañeros funcionarios piensan que llegaron al cargo por visita del Arcángel San Gabriel y no por los votos de perremeistas y la población no partidista que se hartó del PLD”, dijo el dirigente del partido gobernante.

En agosto, a pocos días de asumir el PRM las riendas del Poder, Alburquerque aclaró que el hecho de ser fundador y contribuir al triunfo de esa organización política, no le impedía rechazar la designación que le hiciera Luis Abinader como presidente del Consejo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

