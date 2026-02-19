Reconocen BPD compromiso con el desarrollo sostenible

La distinción fue recibida por José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular.

SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano (BPD) fue reconocido por su larga trayectoria en la República Dominicana, así como por su aporte sostenido al desarrollo nacional, en el marco del Mercado Business Forum 2026.

La distinción fue recibida por José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular.

LA BANCA COMO MOTOR DE LA SOSTENIBILIDAD

El panel central del foro fue moderado por Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, quien promovió un diálogo sobre el papel estratégico del sector financiero en la construcción de un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo.

En ese contexto, José Mármol destacó la responsabilidad transformadora de la banca y, en particular, la visión sostenible del BPD, entidad fundada hace 62 años con la misión de democratizar los servicios financieros y contribuir al desarrollo nacional.

“Las instituciones financieras pueden actuar como catalizadoras del cambio al orientar el capital hacia proyectos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el BPD lidera el financiamiento de energías renovables en el país, tras destinar más de US$525 millones a distintos parques de fuentes sostenibles.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Destacó la colaboración sostenida con Plan Sierra, una organización del Estado dominicano y la sociedad civil, orientada al manejo sostenible de los recursos hídricos, el suelo, los bosques y la biodiversidad.

CRITERIOS ASG

El ejecutivo sostuvo que, cuando la banca incorpora criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en sus decisiones de inversión y financiamiento, no solo fortalece la confianza de los inversionistas, sino que también contribuye a construir una economía más resiliente.

En este mismo contexto, informó que la revista financiera Global Finance otorgó a su entidad, por cuarta vez consecutiva, el premio al banco más sostenible del país.

agl/of-am