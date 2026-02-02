Reconocen al Grupo Puntacana entre empresas más admiradas

Edificio Corporativo Grupo Puntacana.

PUNTA CANA. – Grupo Puntacana ha sido reconocido en la edición especial “Empresas Más Admiradas en República Dominicana 2025” de la revista Mercado.

El grupo empresarial ocupa el octavo lugar dentro del Top 20 de las empresas más admiradas del país, con un 14.4 % del puntaje total, mejorando una posición con relación al año anterior, cuando se ubicó en el noveno lugar, y destacándose como la única empresa del sector turismo que figura dentro del Top.

Asimismo, se posicionó en el primer lugar de la categoría “Proyecto Inmobiliario Turístico”, alcanzando una destacada puntuación del 30.4 %, lo que reafirma su liderazgo y su significativa contribución al desarrollo turístico e inmobiliario de la región Este del país.

Este reconocimiento ratifica el compromiso de Grupo Puntacana con el fortalecimiento del sector turístico y empresarial de la República Dominicana, respaldado por una gestión orientada a la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo económico.

Sobre la metodología del estudio

El estudio “Empresas Más Admiradas en República Dominicana 2025” fue realizado por Read Investigación & Consultoría, a través de 500 entrevistas telefónicas sustentadas en un cuestionario de preguntas abiertas. La muestra estuvo compuesta por 70 % de suscriptores de la revista Mercado y 30 % del público general, mayores de 21 años, residentes en distintas localidades del país, con una distribución equitativa entre mujeres y hombres.

La investigación abarcó 51 categorías de actividad económica, evaluadas bajo criterios como prestigio, innovación, fortaleza económica, capacidad gerencial, responsabilidad social, capacitación, tecnología, servicio y calidad, fundamentos que respaldan el reconocimiento a las empresas más admiradas del país.

of-am