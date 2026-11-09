Reconocen a Seaboard y figuras de la comunicación por aportes

SANTO DOMINGO.– El programa radial Comunicación y Democracia reconoció a la empresa Seaboard, a su CEO, Armando Rodríguez, y a los comunicadores Valentín Báez y José Bujosa Mieses, durante la celebración de su 31 aniversario.

La distinción fue entregada por la periodista Francisca Ramírez, productora y conductora del espacio, en reconocimiento a los aportes de los homenajeados y al respaldo brindado al programa durante más de tres décadas.

Seaboard y Rodríguez fueron distinguidos por su contribución a la defensa de los recursos naturales y la protección del medioambiente. Bujosa Mieses recibió un homenaje por su apoyo desde los inicios del proyecto y su condición de miembro fundador, mientras que Báez, vicepresidente de Programación y Contenido del Grupo de Comunicaciones Corripio, fue reconocido por su colaboración permanente.

Durante el acto, Ramírez destacó los 31 años de trabajo en favor de los derechos ciudadanos, la protección ambiental y los valores democráticos.

La celebración incluyó un homenaje póstumo a colaboradores, productores y oyentes fallecidos, así como la participación de invitados y seguidores del espacio.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha impulsado campañas sobre educación cívica, reinserción de la asignatura de Moral y Cívica, protección de los derechos humanos, seguridad vial, conservación de los recursos naturales y defensa del medioambiente.

Comunicación y Democracia fue fundado el 5 de noviembre de 1995. Se transmite de lunes a viernes, de 2:00 a 3:00 de la tarde, por HIJB, 830 AM, y a través de Facebook Live.

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