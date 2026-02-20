Reconocen a consagrados gestores culturales de La Vega

El acto estuvo encabezado por el director general de la ONDA, José R. Gonell Cosme, quien no ocultó su orgullo al hablar de sus compueblanos. Recordó que, como vegano, ha sido testigo directo del trabajo de los homenajeados y de muchos otros.

La entrega de reconocimientos se realizó este miércoles en la Casa de la Cultura, en al cierre del conversatorio “Los autores en el arte del carnaval”, impartido por la abogada y especialista en derecho de autor Meribel Moreta. La actividad reunió a creadores, gestores culturales y representantes de la comunidad artística local, quienes aprovecharon el espacio para intercambiar experiencias y reflexionar sobre la importancia de proteger las obras que sostienen la identidad dominicana.

Los homenajeados de la noche fueron Rafael Antonio Brito (Rafa Aventurero), Ramón Stalin Salcedo (Chanina), Yris Ramona Lantigua Polonia “La Mamasota”, Marcos Jorge y Grecheen Acosta, todos con aportes significativos al desarrollo cultural de la provincia.

jpm-am