Rechazemos los abusos policiales y las multas

Lo han puesto a decir que todo está bajo control y días después firma un decreto radicalizando el horario del toque de queda y aprobando multas ilegales. A pesar de que solo se han disparado los casos positivos, y el uso de las UCI, los fallecidos siguen siendo pocos.

Lo grave es que no hay un vocero calificado ni en el palacio ni en el Ministerio de Salud Pública que pueda dar luz y transparencia al manejo de la pandemia, de la disponibilidad sanitaria, de los programas sociales, y sobre todo de cuándo tendremos la vacuna.

Tenemos más de 7 meses encerrados, estresados, maltratados, apresados y aunque los médicos y enfermeras actúan con altruismo, estamos sufriendo la manipulación de los políticos y la policía que solo han servido para sacar provechos de esta desgracia, unos beneficiados con los contratos de urgencias y otros con el picoteo.

Es inaceptable que se permita el aumento de los precios de la canasta familiar cuando el estado de emergencia lo tiene prohibido pero además que se permitan los abusos de la Policía Nacional.

Como institución la policía está llamada a salvaguardar la seguridad ciudadana y mantener el orden público previniendo los delitos y persiguiendo e investigando las infracciones de la ley pero en la práctica es una banda represiva y criminal contra el ciudadano.

Lo que la policía hace con las manos lo desbarata con los pies. La nueva dirección había nombrado altos mandos que frente a las violaciones del toque de queda dialogaban con las personas, lo escuchaban, respetaban sus argumentos y eran bastantes flexibles.

Pero luego que surgieron las multas de la fiscalía para castigar a los que violentan las restricciones por el Covi todo parece indicar que la policía dejó el discurso y comenzó a apresar para recaudar fondos, facilitar el tráfico de influencia y dejarse sobornar por el delito.

Hay que quitar esas multas, no revisarlas. No estamos respetando el debido proceso del ciudadano a defenderse porque si bien es correcto que la policía retenga a los violadores de las restricciones y que el fiscal pida una sanción, es la justicia que decide si debe sancionar o no.

Debemos rechazar lo que hizo la policía en la Villa de Monseñor Nouel, de arrestar a jóvenes educados y respetuosos por violación del toque de queda solo por no tener mascarilla, estando dentro del lugar y sin la música alta contrario a como dijera la policía en su conferencia de prensa.

Todo lo que pasó allí se vio en el video de la misma policía. No era necesario armar un muñeco para quedar bien porque la ciudadanía nos les cree y la reacción ha sido contundente calificando la actitud policial como un abuso de poder y un exceso inapropiado.

Es cierto, hay muchas personas que violentan el toque de queda y se debe de actuar pero tanto viola la ley el ciudadano que no usa la mascarilla y no cumple con el horario como los policías cuando apresan y juntan a las personas en una celda vulnerable al contagio y sin prevención.

No es verdad que la pandemia ha aumentado en RD por el irrespeto ciudadano al uso de la mascarilla y al distanciamientos. Es la policía que está de brazos cruzados y no cumple con sus atribuciones de poner el orden y se la pasa cobrando peaje a los violadores.

Pero el verdadero culpable es el presidente. No cumplió con el aumento de 500 dólares a los policías, tampoco ha suministrado equipos de comunicación ni transportes ni educacion humanitaria y menos ha descontinuado la práctica de prestar los policías a los generales y funcionarios para hacer negocios.

La población está harta. Si no paran estos abusos y flexibilizan las medidas, la protesta de la joven empresaria que se hizo viral, y que ganó la atención de Raquel Arbaje, sería insignificante para lo que podría pasar pues estamos creando una bomba de tiempo con tantos desempleados sin comidas, con los precios en las nubes y sin vacuna.

juanmojica1556@gmail.com

JPM