¿Realmente habfrá un cambio en el Esta dominicano ?

Históricamente, los dominicanos hemos soñado con un cambio en las estructuras del Estado, que más que un cambio sería una transformación sistemática y colectiva del mismo.

Un cambio que nos prometieron y luego negaron, todas las figuras públicas que nos gobiernan desde la muerte de quien fue “batuta y constitución” durante 30 largos años.

Joaquín Balaguer y Rafael Bonnelly con el Consejo de Estado, Donald Reid y su Triunvirato, Joaquín Balaguer (de nuevo), Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer (otra vez), Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández (por segunda vez) y su sucesor Danilo Medina, en ese orden histórico, nos aseguraron que trabajarían para cambiar el ordenamiento heredado de Trujillo.

Pero, tan sólo nos han dejado anhelos, deseos, reconcomios.

Y debo expresar, con absoluta certeza, que los testimonios de amigos de mayor edad aseguran que, las exigencias de cambio en las pasadas elecciones estaban muy por encima de las demandas establecidas en el año de 1978.

Para entonces se buscaba, básicamente, la expulsión del doctor Balaguer del gobierno, como paso previo a su sepultara política definitiva.

ALIENTO DE CAMBIO

Creo sinceramente que cien (100) días resulta muy poco tiempo para tomar como referencia el trabajo de una nueva gestión gubernamental. En este caso del presidente Luis Abinader, no se puede obviar la crisis sanitaria generada por la epidemia y su secuela, el profundo crac económico que nos agobia. Sin embargo, tenemos que admitir que, realmente se siente un aliento de cambio, y eso nadie puede ponerlo en tela de juicio.

En estos tres meses, el presidente ha generado iniciativas en diferentes renglones del Estado que auguran modificaciones sustanciales; cambios que claramente se distancian del estilo de trabajo de la pasada gestión.

Nadie puede negar que soplan vientos muy diferentes en el ejercicio del poder. Pero, en modo alguno podemos asegurar que serán definitivos, aunque lo deseamos fervientemente.

El Presidente Luis Abinader está enfocado en cumplir lo que prometió en campaña, y se puede ver en algunas ramas del poder. Un ejemplo de ésto lo podemos notar, cuando el Ejecutivo no ha puesto en marcha avalanchas de cancelaciones de padres de familias que realizan una labor pública propia y necesaria para el Estado; y como era de esperarse, vinieron las reacciones de sus dirigentes de bases, y el morbo opositor que lo acusa de no poder cancelar a empleados miembros de la FP, debido al hermético y secreto acuerdo entre el PRM y Fuerza del Pueblo.

O quizás, entre Luis Abinader Corona y Leonel Fernández Reina

Señores, los dominicanos queremos un cambio y no aceptamos excusas. Pero el cambio no sólo es enterrar moralmente a los actores del danilismo y despojarlos del dinero como piden muchos en los medios y redes no, el cambio es mucho más profundo.

No queremos seguir escuchando que recibieron un país en quiebra, porque no es cierto. Una nación en banca rota no invierte más de 8,000 millones de pesos en bonos y una friolera de millones y millones a nivel nacional. Por ejemplo, 126 millones en Los Alcarrizos y 100 millones para terminar el hospital Vinicio Calventi.

A otro perro con ese cuento de la quiebra

Insisto enfáticamente, que necesitamos el cambio y acciones especiales para una reforma integral de las estructuras fundamentales y comunes del gobierno central.

RD continua huérfana y desprotegida en importantes aspectos del Estado, como lo es el medio ambiente, y tenemos que poner la mira en recuperar nuestros ríos, fauna, bosques, fuentes acuíferas y todos sus relacionados.