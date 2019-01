Realidades del ‘18 entrando en el ‘19

Soy optimista. Siempre lo he sido y no tengo por qué cambiar. Creo que los retos de la vida son continuos, cotidianos, que comienzan con cada despuntar del alba y recesan, apenas, cuando nos entregamos al sueño reparador de cada noche y madrugada.

Me siento un hombre bendecido, sin amargura. Que disfruta la vida. Que cree en la amistad, en la fidelidad, en los valores, en lo bueno de los demás, en la convivencia. Que cree que hay mucho porqué ser feliz, en vez de vivir amargado.

Me da mucha pena esos frustrados y pesimistas –muchos amigos- que en todo encuentran malicia, que viven para enrostrar faltas y pecados en los demás –como para creerse así que son puros e inmaculados- y que aún de lo bueno y noble, buscan el lado oscuro. Esos que maldicen, acusan, enlodan. Esos que nunca progresan ni son felices, porque su naturaleza es retorcerse en sus miserias.

“Cada día trae sus afanes”, dice la Biblia. No podemos contra el tiempo y los acontecimientos, pero podemos contribuir a que los procesos sean mejores, menos traumáticos y de resultados más satisfactorios.

El trabajo honesto y serio, con una visión positiva y siempre dispuestos a andar el camino de la superación, son claves de ese éxito que tantas veces reclamamos, pero que muchos no procuran ni emprenden con decisión positiva.

El 2018 fue un año bueno, amén de nuestras falencias ancestrales –las continuas luchas por tener una mejor educación, más eficientes sistemas de salud, de energía eléctrica; más equitativa distribución de las riquezas, el tema de la inmigración haitiana, etc. que tratamos de superar. Nuestra economía creció. Vivimos en democracia, paz y armonía. No sufrimos los embates de fenómenos naturales. Tenemos Ley de Partidos, relaciones con China, nuevos jueces en el Tribunal Constitucional, no firmamos los pactos sobre migración y refugiados de la ONU.

El 2019 es un año de muchas expectativas y muchos retos. El proceso electoral del 2010 copa la atención a lo largo del tránsito de estos doce meses que iniciamos. Desde la semana próxima fi jamos la atención sobre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuando serán evaluados y/o cambiados algunos por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los partidos se lanzan desde ya a la loca carrera de escoger a sus candidatos, teniendo como mira las primarias fijadas para el 6 de octubre y los lineamientos de los reglamentos que establece la Junta Central Electoral acogidos a la Ley de Partidos, mientras en el oficialismo la expectativa gira en torno a lo que dirá el presidente Medina en marzo, sobre la reelección.

En el interín entra en línea Punta Catalina, hacemos votos porque los precios del petróleo sigan en baja, porque se fortalezca el empleo y se consoliden las inversiones chinas.

Luego de estas muy personales consideraciones, me despido con esta reflexión de Benjamín Franklin: “Deja que cada nuevo año encuentre una mejor versión de ti mismo”.

