RD y Haití buscan asesinos de 5 mujeres a las que decapitaron
SANTO DOMINGO.- Las policías de Haití y República Dominicana persiguen a los cabecillas de una presunta banda, responsable del asesinato de al menos cinco mujeres haitianas cuyos cuerpos fueron encontrados decapitados en las inmediaciones del río Macasías, en la provincia Elías Piña.
El vocero de la Policía dominicana, Diego Pesquería, informó este lunes que los integrantes de la banda, contactaban por Facebook a mujeres haitianas con la promesa de gestionarles viajes de trabajo para varios países.
Dijo que cuando éstas acudían al encuentro eran extorsionadas, despojadas de sus pertenencias, violadas sexualmente y luego asesinadas por los bandidos.
UN PRESO POR PRESUNTA PARTICIPACION ASESINATOS
Sobre el caso, el Ministerio de Defensa informó la detención del haitiano Chin Laduse, acusado de la muerte de al menos tres mujeres en su país, cuyos cuerpos habrían sido lanzados al río Caña, en la provincia Elías Piña fronteriza con Haití.
Fue localizado oculto entre unos matorrales a orillas del referido río, acompañado de un menor de edad, también haitiano, a quien señaló como su hijo.
De acuerdo con el comunicado de la institución, el propio extranjero manifestó a los miembros de la patrulla que se mantenía oculto por temor a represalias.
Indicó que en Haití es señalado por su vinculación con la muerte de las mujeres cuyos cadáveres fueron encontrados en el cauce del río Macasías.
Favor de no publicar este tipo de fotos tan EXPLICITAS… no hay necesidad de contaminar las mentes, basta con los textos de la informacion. Gracias
Lo que cortan brazos, piernas, pescuezo son eso salvaje enemigo de los dominicanos
