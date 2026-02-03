RD tiene desequilibrio histórico en sus fuerzas armadas

El autor es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo

Nuestro país se encuentra ante un desequilibrio histórico en sus fuerzas armadas y Policía. Hay que destacar un alarmante «exceso de coroneles» y «generales» que supera ampliamente las plazas establecidas.

Podemos establecer, según fuentes, que hay más de 2,859 coroneles y tenientes coroneles, superando las cifras de 1,324 autorizadas en la Tabla de Organización y Equipo (TOE). Esto genera un problema gravísimo de mando y control.

Las guerras han dado un cambio de rumbo. El ejemplo más notable lo fue el caso venezolano y la operación militar de los Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela con sus más de 2000 generales fue una muestra de ineficiencia.

La situación de exceso de oficiales superiores no es desde ahora, ha persistido por más de 27 años, ignorando las tablas de organización y equipos permitidas. La cantidad de altos oficiales excede lo permitido por la ley desde que finalizó el Gobierno de Balaguer.

En el Ejército y la Fuerza Aérea, el número de coroneles y tenientes coroneles sin funciones es indignante: miles de oficiales superiores sin funciones o en funciones para subalternos o alistados. Particularmente en la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), más grave aún debido a que necesita personal más técnico y en funciones técnicas.

La FARD presenta una distorsión estructural, con miles de militares por encima de las plazas permitidas, excediendo en más de 6,700 el límite establecido, con un alto número de generales y coroneles sin funciones específicas.

Existen en la FARD, 15,529 militares ocupando 8,763 plazas, con un notable exceso en rangos superiores como coroneles (459 activos para 80 permitidos) y tenientes coroneles (559 activos para 67 permitidos).

El caso de los «generales sin tropa», sin funciones o con funciones no acordes al generalato es un «dolor de cabeza». Para nadie es un secreto que hay una abundancia de generales y coroneles que a menudo no desempeñan las funciones correspondientes a su nivel.

Los casos de coroneles dirigiendo brigadas y los generales en las casas o sin funciones es una muestra de descontrol. Las brigadas son para los generales salvo en casos transitorios. A pesar de este panorama y de la problemática, el Poder Ejecutivo continúa emitiendo decretos «hasta más no poder».

La estructura y el escalafón castrense preocupa a la sociedad civil. Tenemos generales que dependen de los coroneles jefes de brigadas, y ellos sin tropas o dirigiendo unidades menores. Esto afecta la eficiencia y funcionalidad del alto mando militar.

El exceso de oficiales es lo más parecido a un «cáncer» para la estructura organizacional y para el presupuesto nacional. La situación presenta retos para el presidente de la República y el alto mando militar a definirse este 27 de febrero, fecha especial de la Independencia. Los próceres desde su Manifiesto o génesis establecieron límites en el alto mando militar: ¡Qué Grandes!

jpm-am

