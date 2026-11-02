RD será sede de un encuentro sobre derecho de autor e IA

SANTO DOMINGO.– Delegaciones de 17 países de América Latina y el Caribe se reunirán en República Dominicana del 10 al 12 de noviembre para analizar los desafíos que plantea la inteligencia artificial al derecho de autor y a las industrias creativas.

El encuentro, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), tendrá lugar en el Hotel Catalonia, en el Distrito Nacional.

La agenda incluirá el impacto de las nuevas tecnologías en la creación de contenidos, la protección de obras y los retos regulatorios de la transformación digital.

También se abordarán los modelos de negocio en línea, las plataformas de streaming y los mecanismos de remuneración de autores, artistas y productores por el uso de sus creaciones.

Durante la tercera jornada, los participantes analizarán el papel de las organizaciones de gestión colectiva, la supervisión de las autoridades nacionales y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones.

El programa contempla mesas redondas e intercambios de experiencias sobre el registro de obras sintéticas, la aplicación del derecho de autor en entornos digitales y la transparencia en la aprobación de tarifas.

El director general de la ONDA, José Rubén Gonell Cosme, destacó que la elección de República Dominicana como sede representa un reconocimiento a los avances del país en materia de protección de la propiedad intelectual.

Asimismo, consideró que la actividad permitirá fortalecer la cooperación internacional e impulsar políticas públicas frente a los cambios tecnológicos que transforman la industria cultural.

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