RD presenta cuerpo técnico de Grandes Ligas para Premundial

El equipo dominicano continúa su preparación de cara al Campeonato Panamericano U18 que se llevará a cabo en IPL Academy.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) conformó un cuerpo técnico integrado por exjugadores y profesionales con experiencia en las Grandes Ligas para dirigir a la selección nacional que competirá en el Premundial de Béisbol U-18, que se celebrará del 22 al 29 en el IPL Academy Complex, en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

El conjunto dominicano buscará aprovechar su condición de anfitrión para conquistar uno de los cuatro puestos clasificatorios al Campeonato Mundial de la categoría, previsto para celebrarse en China del 17 al 26 de septiembre de 2027.

La dirección del equipo estará a cargo de Mendy López Jr., quien cuenta con siete temporadas de experiencia como jugador de Grandes Ligas y es recordado en el béisbol dominicano por conectar 61 cuadrangulares en la pelota invernal.

“Cuando me llamaron no tuve de otra que decir que sí. Es una oportunidad que no muchos tienen y la asumo con mucho orgullo”, expresó López durante una sesión de entrenamiento.

El dirigente destacó además la responsabilidad de representar al país y motivar a los jóvenes peloteros para afrontar el compromiso con determinación.

“He hablado casi todos los días con los jugadores para que ellos sepan dónde estamos, que es un país que está detrás de nosotros y tenemos que cargar con ese peso”, agregó.

Un cuerpo técnico con experiencia en las Grandes Ligas

La estructura técnica del equipo dominicano reúne figuras con trayectorias destacadas en el béisbol profesional, cuya experiencia será puesta al servicio de los jóvenes talentos.

Wellington Castillo asumirá las funciones de coach de banca. El exreceptor jugó durante diez temporadas en las Grandes Ligas y dirigió la selección dominicana U-15 que conquistó la medalla de plata en México 2026.

Castillo consideró que los fundamentos del juego y la cohesión del grupo serán determinantes para alcanzar los objetivos trazados.

“Lo principal está en los fundamentos. Tener un buen grupo de muchachos que se conozcan, que se entiendan y no olvidar lo divertido que es el juego”, manifestó.

Wilton Guerrero, quien disputó ocho temporadas en las Grandes Ligas, será el coach de bateo. El exjugador formó parte de organizaciones como los Dodgers de Los Ángeles, los Expos de Montreal, los Rojos de Cincinnati y los Reales de Kansas City. Además, pertenece a una reconocida familia del béisbol dominicano: es hermano del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero y tío del estelar Vladimir Guerrero Jr.

“Contamos con tremendo equipo y vamos a dar el todo. Esperamos en Dios que podamos hacer el mejor papel para traer la corona”, expresó Guerrero.

En el área de pitcheo estará Samuel Deduno, quien alcanzó notoriedad por su actuación con la selección dominicana campeona del Clásico Mundial de Béisbol de 2013. En aquella competición registró 17 ponches, una de las cifras más altas del torneo.

Lo acompañará Amaury Telemaco como consejero de lanzadores. Telemaco participó durante nueve temporadas en las Grandes Ligas y también dejó su huella en el béisbol invernal dominicano con los Toros del Este y los Leones del Escogido.

El resto del cuerpo técnico lo integran Elvin del Rosario, como coach de tercera base; Jan Guerrero, en la primera almohadilla; Wessin Hazael, como coach de estrategia; Ramón Genao, como coach, y César Navarro, responsable del entrenamiento físico.

of-am