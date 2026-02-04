RD pasa a la final premundial Sub-17 Femenino Concacaf

SANTO DOMINGO.- República Dominicana obtuvo una gran victoria 2-1 ante Nicaragua en el Estadio Miguel Chocorrón Buitriago de Managua, en el marco de la última jornada del Grupo A del Clasificatorio Sub-17 Femenino de Concacaf 2026.

Con el triunfo la Selección Dominicana avanza a la ronda final del premundial en busca de un cupo a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2026.

Giocarla Durán (37’) y Caelyn Jiménez (74’) anotaron los goles de la remontada quisqueyana. Las cosas no habían iniciado bien, pues un gol en propia puerta de Ashly Agramonte adelantó a las anfitrionas apenas al primer minuto del partido.

Tras ganar el duelo, las dominicanas se quedaron con el primer lugar del Grupo A con puntaje perfecto de 12 puntos, producto de cuatro victorias en igual número de partidos y apenas encajaron un tanto.

De esa manera las dirigidas por el entrenador dominicano Luís Lluberes “Bolocho” aseguraron su pase a la ronda final del Clasificatorio Sub-17 Femenino de Concacaf y lucharán con las 12 mejores selecciones por uno de los cuatro boletos a la Copa Mundial Sub-17 Femenina de la FIFA 2026 a disputarse en Marruecos.

of-am