RD no puede fallar a su aliado USA y sacar provecho de China (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Juan Dolio, San Pedro de Macorìs

Por PEDRO CABA

Nos sentimos sorprendidos por la calculada superficialidad con que los medios de prensa de opinión audiovisuales norteamericanos definen la estrategia de gobierno del presidente Trump y los presagios catastróficos que hacen de ella.

Sabíamos que desde hace décadas todos los medios audiovisuales de USA habían ido a parar a manos de los grupos empresariales hegemónicos desplazando históricos editores que fueron ejemplo a seguir para la prensa libre del mundo, lo que era visible en todo el período de la guerra de Vietnam hasta el desplazamiento del presidente Richard Nixon. Después de eso, todo cambió.

El concepto de libre mercado y liberalismo económico (neoliberalismo) se impuso en la gran nación y luego de la caída de la Unión Soviética se esparció por todos los continentes. Ante tanto poder e influencia la opinión pública no podía dejarse al azar, y los medios de comunicación pasaron a formar parte de la poderosa estructura.

Ahora el esfuerzo comunicacional de esos grandes medios audiovisuales, de los grandes periódicos, agencias internacionales de prensa y cadenas de televisión es presentar a Trump como disfuncional político que obra por impulsos y expone la economía mundial a una catástrofe.

REORDENAMIENTO COERCIO MUNDIAL ANTESALA TRIPOLARIDAD

Por fortuna los dominicanos bajo la influencia de los medios globales de comunicación gracias a Internet y a nuestra propia intercomunicación, contamos con un recurso invaluable formado en la escuela de Milton Friedman en Harvard que se ha dedicado a la academia y a la asesoría de los sectores de poder locales adscritos a esa corriente globalista. Se trata de Andy Dauhjare, quien nos ayuda a comprender, así sea a grandes rasgos cuanto acontece.

El mismo día en que instalaba Trump para un nuevo período de gobierno de cuatro años, Dauhajre publicó en El Caribe el artículo “El Arancel, ¿Santo Grial de la Economía de EEUU?” que identifica los basamentos económicos de lo que entonces era promesa de gobierno.

Y nos dice Dauhajre:

«Con el ascenso a la presidencia de EE. UU. de Donald Trump en el día de hoy, no puede descartarse que la principal economía del mundo intente ejecutar cambios fundamentales en las políticas de apertura comercial que se iniciaron hace tres décadas con los procesos de desgravación arancelaria.

Algunos de los economistas que parecen tener el oído del presidente Trump (Stephen Miran y Peter Navarro, entre otros), entienden que EE. UU. puede aprovechar su poder “monopsónico” (único comprador de bienes manufacturados por el resto de los países del mundo), para imponer el “arancel óptimo” (el que permite al monopsonio forzar al exportador extranjero a reducir al máximo el precio en dólares del bien manufacturado), sin que el establecimiento del arancel genere un aumento del precio del bien importado.

No está del todo claro si la definición de monopsonio encaja perfectamente para una economía como la estadounidense que, en 2023, según la Organización Mundial del Comercio (WTO) tuvo una participación de 15.8% en el total de las importaciones mundiales de bienes manufacturados, seguida por el 11.4% (36.0%) de las realizadas por la Unión Europea de países fuera (dentro y fuera) de la Unión, el 8.2% de China, 3.3% de Reino Unido, 2.9% de México, 2.7% de Canadá, 2.6% de Japón, 2.4% de Corea del Sur y 2.1% de India”

En ese mismo trabajo, Andy precisa que los asesores de Trump “indican que la tarifa que impondría la administración Trump tiene que ser percibida como un mecanismo de corrección de la fortaleza excesiva o sobrevaluación del dólar, la cual, según ellos, ha sido estimulada no solo por el hecho de que el dólar opera como la moneda dominante de reserva en el mundo sino también por el apoyo económico y militar dado por EE. UU. a otros países. Esta sobrevaluación o excesiva fortaleza del dólar, según ellos, es la causa fundamental del déficit comercial de EE.UU.”

TRUMP NO ES NINGÚN IMPROVISADO

De lo que aquí nos informa Andy, podemos sacar la conclusión de que Trump no es ningún improvisado y meladaganario que juega a la política sino un ejecutor de un proyecto de conducción económica ha demostrado tiene importantes seguidores en los más altos estratos económicos de su país lo acompañaron en su campaña y le mantienen su apoyo, con incorporación incluida al gobierno.

Más tarde, 90 días después de instalada la administración Trump Andy reporta, en su artículo del 21 de abril titulado “De Ron Vara a Léon Waras”, lo siguiente:

«El 22 de diciembre de 2024, Stephen Miran fue Seleccionado po r Donald Trump para ocupar la je-

fatura del Consejo de Asesores Económicos de su gobierno. Un mes antes, Miran, en ese entonces Estratega Principal de Hudson Bay Capital, una empresa global de gestión de inversiones, publicó un documento titulado “A User’s Guide to Restructuring the Global Trade System”.

Para muchos, la Guía de Miran constituye el soporte teórico del tsunami arancelario de la administración Trump que se produjo el pasado 2 de abril, tildado por el presidente estadounidense como el “Día de la Liberación”.

En su Guía, Miran incluye una sección denominada “Tarifas y Compensación de Moneda” en la que sostiene que el establecimiento de tarifas no tiene necesariamente que impactar el nivel de precios de la economía de un país grande como EE. UU. y, por tanto, generar un aumento en la inflación.

Amparándose en un artículo de Olivier Jeanne y Jeongwon Son John publicado en el Journal of International Money and Finance el año pasado (To what extent are tariffs offset by exchange ra-

tes”), Miran señala que “la razón clási ca por la que las monedas compensan los cambios en los aranceles es que estos mejoran la balanza comercial, lo que a su vez ejerce una presión alcista

sobre la moneda (dólar se aprecia frente a la moneda del país tarifado) por razones tradicionales”.

ORIGEN DE LOS SOPORTES BÁSICOS

Con este aporte local de Andy ¡ya sí tenemos! el origen de los soportes básicos de la política económica de Trump. O sea, no se trata de un aparecido político cualquiera que ha llegado con su particular receta. Que incluso representa los intereses de un sector del alto empresario de USA apercibió el posible descalabro y lo escogió para dirigir el proyecto de hacer auto sustentable de nuevo a su país.

Vivimos bajo los fuegos del infierno mediático, incluido el propio Andy, nos quieren demostrar esa política está destinada al más rotundo fracaso.

Se nos ocurre pensar que el status quo económico mundial globalista impuesto por USA y que ahora defiende bajo otra perspectiva, además de todo el bloque occidental de países y naciones emblemáticas como la misma República Popular China por los grandes beneficios que ha cosechado de ella, está llegando a su agotamiento ante una nueva realidad.

Se trata de la multipolaridad económica y militar, principalmente representada en los países BRICS, y que a ello se quiere adelantar Trump.

No para impedir lo que ya está en proceso indetenible, si no para reconducir la economía de USA y hacerla menos dependiente del mercado exterior, concentrando en su país los capitales y la capacidad de gerencia que migró hacia otros continentes, partiendo de que su mercado es individualmente el mayor consumidor del mundo.

Dolores de parto lo acompañarán en ese propósito, pero Trump está determinado a lograrlo.

RD NO PUEDE FALLAR A SU ALIADO USA

A los países de la periferia como la República Dominicana corresponderá sacar el mayor provecho posible de este escenario de lucha por la preservación de mercados y de influencia.

Una cosa tiene clara el actual gobierno del presidente Abinader Corona, y es que su principal aliado en este descventurado momento en que Haití y su organización tribal amenaza con desestabilizar la prosperidad y unidad dominicanas, es los Estados Unidos de América. Todas las acciones de su gobierno se orientan enconsolidar las relaciones con USA.

Si por un bienaventurado azar el país estableció plenas relaciones diplomáticas y comerciales con China, lo inteligente es sacar la mayor utilidad que esto tiene diversificando nuestro comercio y creando una alternativa a la absoluta dependencia de USA.Es, ibncluso, un instrumento de negociación en ambos sentidos.

sp-am