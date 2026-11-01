RD ingresa a Plataforma de Palermo lucha contra crimen

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LISBOA, Portugal.- La procuradora general de la República Dominicana firmó un acuerdo de ingreso a la Plataforma de Palermo de lucha contra el crimen organizado transnacional, con lo que el país caribeño se convirtió en el primero de la región en ser miembro de la iniciativa que buscó ofrecer una respuesta coordinada a través de la persecución penal estratégica.

La plataforma, presidida en la actualidad por el fiscal nacional antimafia y antiterrorismo de Italia, Giovanni Melillo, se inspiró en la lucha contra el crimen organizado que encabezó el entonces juez antimafia Giovanni Falcone y su compañero de trabajo Paolo Borsellino.

ACUERDO EN EL MARCO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL

La procuradora Yeni Berenice Reynoso firmó el acuerdo en un acto que se llevó a cabo el pasado 27 de octubre, en el marco de un encuentro entre fiscales y expertos de 18 países congregados en Lisboa para coordinar acciones contra el narcotráfico y el lavado de dinero.

La firma del convenio se realizó con el apoyo del Programa de Cooperación de la Unión Europea, EL PAcCTO 2.0, en Lisboa, Portugal, y se enmarcó dentro del objetivo estratégico de fortalecer las alianzas transnacionales en la lucha contra el crimen organizado.

El encuentro de fiscales fue organizado en colaboración con Eurojust, la Fiscalía Europea (EPPO), la Fiscalía General de Portugal y la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo (DNA) de Italia, y participaron 132 fiscales y expertos de 18 países de América Latina, Europa y Angola.

COORDINACIÓN Y EJES DE TRABAJO

Los trabajos fueron coordinados por el subdirector de EL PAcCTO 2.0, Giovanni Tartaglia Polcini, en el marco del componente italiano del programa, supervisado por el Ministerio de Asuntos Exteriores e implementado por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (IILA).

En esa tercera edición del Encuentro de Coordinación Judicial de EL PAcCTO 2.0, los expertos analizaron las rutas del narcotráfico, los nuevos métodos de blanqueo de capitales y los mecanismos para recuperar activos ilícitos.

“Para comprender una organización transnacional, debemos reconstruir las conexiones entre sus diversas actividades, incluso cuando la información se encuentra fragmentada entre las autoridades de distintos países”, afirmó en la apertura el director del programa, el español Javier Samper Orgilés.

Los fiscales y especialistas coincidieron en que el rastreo del dinero y el intercambio de datos entre países fueron claves para frenar la expansión de las redes del narcotráfico.

jt-am