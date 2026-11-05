RD espera atraer inversiones en Asamblea de ONU Turismo

Madrid, 5 nov.- El presidente dominicano, Luis Abinader, afirmó hoy que la celebración en su país de la 27 Asamblea General de ONU Turismo en 2027 constituirá una oportunidad para atraer nuevas inversiones y proyectar la diversidad de sus destinos.

Durante un encuentro en esta capital con la secretaria general de esa organización, Shaikha Alnuwais, el mandatario expresó su interés en aprovechar la cita para fortalecer las alianzas con países de América Latina y el Caribe y promover a República Dominicana como referente en sostenibilidad, innovación y desarrollo turístico.

El país fue elegido para acoger la asamblea y preside por dos períodos consecutivos la Comisión Regional para las Américas de ONU Turismo.

Trascendió que la República Dominicana trabaja con esa institución en la elaboración de una Estrategia Nacional de Sostenibilidad Turística.

También contempla iniciativas sobre conectividad aérea, resiliencia climática, asistencia técnica y fortalecimiento institucional de los destinos caribeños.

Abinader destacó que su país se consolida como el segundo destino de América Latina, después de México, y estimó que recibirá más de 12 millones de visitantes en 2026.

El gobernante atribuyó el crecimiento de esa actividad a los incentivos fiscales, las facilidades para la inversión nacional y extranjera y medidas dirigidas a agilizar los trámites administrativos, entre ellas el programa Burocracia Cero.

El jefe de Estado puntualizó que esa actividad trasciende los ingresos de hoteles, cruceros y aerolíneas, pues también dinamiza actividades como la agricultura, el transporte, la construcción y los servicios técnicos.

Abinader llegó la víspera a Madrid, donde participa en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La agenda oficial del dignatario se extenderá hasta el viernes y contempla encuentros con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, y la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño.

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