RD entrena en Thailandia para Torneo Mundial de Voleibol

THAILANDIA.- La Selección Nacional de Voleibol Femenina, tras ganar hace varios días la corona de la XXII Copa Panamericana en México, se encuentra entrenando en esta Nación de cara al Campeonato Mundial de Voleibol que se iniciará este viernes.

Las caribeñas, que hoy están en el lugar 10 en el ranking mundial, jugarán en el Pool F y debutarán el próximo sábado 23 de agosto a las 5:00 am, ante el combinado de Colombia, número 19 en el ranking mundial, a quien justamente, derrotaron en la final de la pasada Copa Panam, en México.

El segundo choque será el lunes 25 cuando las Reinas del Caribe se medirán al equipo de México, número 24 en el ranking mundial, también a las 5:00 am.

El miércoles 27, las actuales bi-campeonas de los Juegos Panamericanos, se verán la cara ante el sexteto de China, número cuatro a nivel mundial, a las 8:30 am. Las Reinas del Caribe tienen el auspicio del Ministerio de Deportes y del Farmacias GBC.

of-am