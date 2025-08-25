RD entrena en Thailandia para el Mundial de Voleibol 2025

THAILANDIA.- La Selección Nacional de Voleibol Femenina, tras ganar hace varios días atrás la corona de la XXII Copa Panamericana en México, viajó de inmediato aquí donde realiza una base de entrenamiento de cara al Campeonato Mundial de Voleibol.

Chocarán este lunes a México, número 24 en el ranking mundial, a las 5:00 am.

El miércoles 27, las actuales bi-campeonas de los Juegos Panamericanos, se verán la cara ante el sexteto de China, número cuatro a nivel mundial, a las 8:30 am. Las Reinas del Caribe tienen el auspicio del Ministerio de Deportes y del Farmacias GBC.

