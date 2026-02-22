RD, entre los destinos refugio por la inestabilidad del Caribe

MADRID.- La inestabilidad geopolítica manifestada en los últimos meses en Cuba y Venezuela ha contribuido a la reorientación del turismo en el Caribe, donde República Dominicana y México se han posicionado como destinos «refugio».

Según el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), Carlos Garrido, República Dominicana y México están actuando como refugio y ambos están experimentando subidas.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, Toni Chaves, considera que la incertidumbre en algunos destinos del Caribe ha podido contribuir al comportamiento sólido de la demanda en el caribe mexicano, pero que desde el sector lo ven como «un efecto marginal dentro de una reorientación más amplia del turismo».

Asimismo, añadió que esta transformación está orientada «hacia destinos con mayor conectividad y estabilidad operativa» y que la Riviera Maya compite con mucha intensidad debido a conectividad aérea, percepción de seguridad, oferta hotelera, precio relativo y decisiones de turoperación en mercados emisores.

Por su parte, el turismo en República Dominicana también se encuentra en un gran momento, y es que el pasado año recibió 11,6 millones de visitantes, máximo histórico que representó un crecimiento de un 37,8 % con relación al 2022.

La crisis del turismo cubano

El sector turístico en Cuba confirmó en 2025 su crisis al cerrar con su peor registro de viajeros internacionales (1,8 millones) desde 2002, una cifra que confirmó la caída en picado del turismo en los últimos siete años.

El descenso comenzó en 2018 cuando la isla alcanzó los 4,7 millones de turistas, su máximo histórico, y después llegaron las medidas de Donald Trump durante su primer mandato y a las sanciones se sumaron la crisis económica y energética que sufre el país -y que repercute en los servicios y la experiencia- y el recorte de rutas aéreas.

El pasado mes de enero en Fitur, el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García, denunció el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos les impone y explicó que perjudica al turismo.