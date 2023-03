RD entre la espada y el TLC

El autor es ingeniero agrónomo. Reside en Santo Domingo

En los últimos días se ha desatado un vendaval de opiniones y de reacciones porque ha salido a relucir la información de que en el 2025 entrará en vigor una parte del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, que permitirá la entrada de varios productos libres de impuestos, entre ellos el arroz y el pollo, entre otros.

Hace prácticamente 20 años que se firmó dicho Tratado, y desde entonces el mismo ha ido entrando gradualmente en vigencia a los fines de que los sectores productivos afectados tuvieran el tiempo suficiente de hacer los ajustes de lugar y estar preparados para sobrevivir al escenario que se establecerá cuando se apliquen ciertas cláusulas del acuerdo.

Ahora vemos a políticos y expertos diciendo que lo que nos espera es una debacle porque los sectores productivos afectados no podrán sobrevivir ante la importación masiva de productos que en su país tienen subsidios en su producción.

La pregunta que uno se hace es si cuando se firmó dicho acuerdo no se pensó que eso iba a suceder, o si pensaron que en 20 años íbamos a estar en condiciones de competir en igualdad con los sectores productivos de un país sobre desarrollado como lo son los Estado Unidos de Norteamérica.

La verdad es que el tiempo llegó y parece que no estamos listos para eso y ahora andamos diciendo que no aceptaremos eso como si la cuestión fuera de aceptarlo o no, porque ese TLC es una obligación a cumplir a menos que nos queramos exponer a sanciones en la OMC o por parte de USA por no cumplir con un acuerdo internacional vinculante.

El que conoce la forma de pensar y de actuar de los norteamericanos sabe que ellos firman acuerdos para cumplirlos y ser cumplidos, por lo que hemos de entender que cuando se le pida que cedan en eso jamás lo aceptarán, a menos que se les compense con algo mucho mayor.

Si Ud. va al departamento de comercio de USA o al departamento de estado a pedir que se le haga una concesión en ese sentido casi seguro que le dirán que eso no está en agenda y que es para el 2025, por lo que debemos prepararnos para cumplir con esa parte porque nos hemos beneficiado de otras partes de dicho acuerdo de comercio.

Todos sabemos el gran interés que tienen los Estados Unidos en que República Dominicana abra sus fronteras con Haití a los fines de que todos los haitianos que quieran venir para acá lo puedan hacer sin obstáculos legales o migratorios.

Los Estados Unidos no desperdiciarán esa gran oportunidad para pedirle grandes concesiones a la República Dominicana a los fines de posponer la entrada en vigencia de esa cláusula que permite la importación masiva de varios productos que hasta ahora son casi exclusivamente de producción nacional.

De manera que en vez de estar privando en más nacionalistas y guapos de la cuenta lo que debemos hacer es abrir un gran debate que permita a nuestros sectores productivos sobrevivir a la fuerte competencia que tendrán por parte de los productores norteamericanos que se dedican a producción de esos rubros alimenticios.

Tenemos dos años para hacer eso, a menos que estemos dispuestos a enfrentar fuertes sanciones o a hipotecar nuestra soberanía haciendo grandes concesiones a los Estado Unidos, dentro de las cuales casi seguro que estarán la apertura de la frontera con Haití, así como también la legalización y naturalización de millones de haitianos que han nacido aquí de padres ilegales, o que han llegado de forma legal o ilegal a nuestro territorio.

La demagogia política y electoral en nada ayudará a resolver este serio problema, por lo que el mismo debe ser tratado con la responsabilidad que requiere para no terminar pagando un precio más alto del que definitivamente tendremos que pagar.

jpm-am.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.